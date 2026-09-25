SeaBank (SSB): Lợi nhuận bán niên vượt 2.600 tỷ đồng, nhiều lãnh đạo cơ cấu danh mục cổ phiếu

Tăng trưởng quy mô tài sản và củng cố năng lực vốn

Báo cáo tài chính nửa đầu năm 2026 cho thấy Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định ở các chỉ tiêu kinh doanh cốt lõi. Tính đến cuối tháng 6 năm 2026, quy mô tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 427.100 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng khoảng 8% so với thời điểm cuối năm 2025. Hoạt động cấp tín dụng đóng vai trò chủ đạo với dư nợ đạt 264.453 tỷ đồng, tăng gần 8%. Ở mảng huy động, tổng tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá cũng tăng 8,1%, đạt mức 239.779 tỷ đồng.

Về hiệu quả hoạt động, lũy kế sáu tháng đầu năm, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 2.625 tỷ đồng. Đóng góp lớn nhất vào kết quả này là thu nhập lãi thuần với 4.663 tỷ đồng. Thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ cũng mang về gần 400 tỷ đồng. Đi cùng với tăng trưởng lợi nhuận, chất lượng tài sản được kiểm soát ở mức an toàn với tỷ lệ nợ xấu ghi nhận 2,25%.

Đồng thời với việc mở rộng hoạt động kinh doanh, ngân hàng cũng tích cực thực hiện các bước củng cố năng lực tài chính. Cụ thể, tổ chức này đã hoàn tất đợt tăng vốn điều lệ từ mức 28.450 tỷ đồng lên 34.288 tỷ đồng. Hiện tại, ngân hàng tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động, qua đó dự kiến nâng mức vốn điều lệ lên 34.688 tỷ đồng trong thời gian tới.

Giao dịch cổ phiếu của ban điều hành và người có liên quan

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SSB vừa trải qua một giai đoạn giao dịch sôi động. Trong nửa đầu tháng 9, cổ phiếu này liên tục tăng giá và thiết lập mức đỉnh vào ngày 18/9 trước khi có nhịp điều chỉnh nhẹ. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/9, cổ phiếu SSB giao dịch ở mức 20.000 đồng cho mỗi đơn vị, ghi nhận mức tăng 38% so với thời điểm đầu năm. Vốn hóa thị trường của ngân hàng hiện được định giá ở mức khoảng 69.380 tỷ đồng.

Trong khoảng thời gian cổ phiếu tăng giá, nhiều thành viên ban điều hành đã thực hiện các giao dịch phân bổ lại danh mục tài chính cá nhân. Mới đây nhất, Phó Tổng Giám đốc Vũ Đình Khoán thông báo đã bán xong 95.000 cổ phiếu SSB. Trong quá trình giao dịch, ông Khoán mua thêm 3.100 đơn vị do sơ suất đặt lệnh. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu ông nắm giữ giảm xuống còn 4.989.438 đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu 0,144% vốn điều lệ.

Nhiều lãnh đạo cấp cao khác cũng đăng ký thu hẹp tỷ lệ sở hữu để cơ cấu nguồn vốn cá nhân. Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tuấn Anh đăng ký bán 80.000 cổ phiếu từ ngày 24/9 đến ngày 23/10, dự kiến giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 0,009%. Phó Tổng Giám đốc Đặng Thu Trang thông báo bán 70.000 cổ phiếu từ ngày 23/9 đến ngày 22/10. Trước đó, Phó Tổng Giám đốc Bùi Quốc Hiệu cũng đăng ký bán 56.000 cổ phiếu từ ngày 18/9 đến ngày 16/10.

Danh sách đăng ký giao dịch cổ phiếu còn ghi nhận sự tham gia của người nhà các thành viên Hội đồng quản trị. Ông Lê Tuấn Anh, con trai Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị Nguyễn Thị Nga, đăng ký bán 8 triệu cổ phiếu SSB từ ngày 23/9 đến ngày 22/10. Cùng thời gian từ 23/9 đến 22/10, ông Nguyễn Tường Huy, con trai Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Khúc Thị Quỳnh Lâm, cũng đăng ký bán 214.100 cổ phiếu, dự kiến chỉ giữ lại 48 đơn vị sau khi hoàn tất giao dịch.