SeABank (SSB) chính thức ban hành Khung Tài chính Bền vững, dư nợ tín dụng xanh tăng vọt hơn 150%

Định hướng dòng vốn theo chuẩn mực quốc tế với 3 trụ cột tài chính cốt lõi

Khung Tài chính Bền vững của SeABank vừa được tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế S&P Global Ratings đánh giá ý kiến độc lập (Second Party Opinion - SPO) vào ngày 24/09/2026. Bộ khung này được xây dựng phù hợp với 6 bộ nguyên tắc và hướng dẫn quốc tế của các tổ chức uy tín hàng đầu như Hiệp hội Thị trường Vốn Quốc tế (ICMA), Hiệp hội Thị trường cho vay (LMA/APLMA), Hiệp hội Giao dịch và Hợp vốn cho vay (LSTA) cùng Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC).

Cơ chế quản trị nguồn vốn của SeABank bao quát toàn bộ vòng đời qua bốn bước chặt chẽ: xác định mục đích sử dụng vốn, đánh giá và lựa chọn dự án, quản lý dòng tiền và thực hiện báo cáo phân bổ cùng báo cáo tác động hàng năm. Theo cấu trúc này, nguồn vốn huy động sẽ được phân bổ tập trung vào các dự án đủ điều kiện thuộc ba trụ cột tài chính chính: 40% đến 45% dành cho 14 lĩnh vực xanh, 10% đến 15% cho 7 lĩnh vực xanh bảo vệ biển và đại dương, và 40% đến 45% phân bổ cho 5 mục tiêu xã hội.

Để đảm bảo nguồn vốn đi đúng đích và mang lại hiệu quả thực chất, Khung Tài chính Bền vững thiết lập các tiêu chí định lượng khắt khe như mức tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính hoặc giảm sử dụng nước tối thiểu 20%. Đáng chú ý, toàn bộ hồ sơ tín dụng đều phải trải qua quá trình sàng lọc nghiêm ngặt qua Hệ thống Quản lý Môi trường và Xã hội (ESMS), với một danh mục loại trừ rõ ràng các hoạt động liên quan đến nhiên liệu hóa thạch, than đá hay phá rừng.

Huy động tỷ USD cho tài chính bao trùm, hướng tới mục tiêu xanh năm 2030

Việc ban hành Khung Tài chính Bền vững là sự tiếp nối chiến lược tích hợp các yếu tố ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) vào hoạt động kinh doanh cốt lõi của SeABank. Trước đó, vào năm 2025, ngân hàng đã ban hành Khung Trái phiếu Xanh và Xanh bảo vệ biển và đại dương, được S&P Global Ratings xếp hạng "Medium Green" – mức cao thứ hai trong hệ thống đánh giá 6 bậc về mức độ thân thiện với môi trường.

Sự kiên định trong định hướng phát triển bền vững đã giúp SeABank tích lũy được nguồn lực mạnh mẽ với gần 1,1 tỷ USD huy động thành công từ các định chế tài chính quốc tế uy tín như IFC, AIIB, Norfund, Proparco, FMO và DFC. Nhờ nguồn vốn này, tính đến hết tháng 9/2026, dư nợ tín dụng xanh của SeABank đã vượt mốc 4.100 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng hơn 150% so với thời điểm cuối năm 2025. Dòng vốn tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực thiết yếu như giao thông xanh, nâng cao hiệu quả năng lượng và phát triển nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tổng Giám đốc SeABank nhấn mạnh phát triển bền vững là định hướng xuyên suốt trong chiến lược của ngân hàng. Khung Tài chính Bền vững không chỉ tạo nền tảng thống nhất để huy động và phân bổ nguồn vốn mà còn là công cụ để đồng hành cùng khách hàng trong tiến trình chuyển đổi xanh. Hướng tới năm 2030, SeABank đặt mục tiêu nâng tỷ trọng tín dụng xanh lên 5% tổng dư nợ, giảm 10% lượng phát thải khí nhà kính so với năm cơ sở, đồng thời duy trì cam kết hỗ trợ tài chính cho các nhóm yếu thế, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và khối doanh nghiệp vừa và nhỏ.