SeABank lãi quý 3 tăng 38%, cho vay khách hàng vượt 258.000 tỷ đồng

Tổng tài sản SeABank tiến sát 430.000 tỷ đồng sau 9 tháng. Ảnh: SSB

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã: SSB) đạt thu nhập lãi thuần 2.468,44 tỷ đồng, tăng khoảng 6% so với cùng kỳ năm trước (YoY).

Ở các hoạt động ngoài lãi, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối tại ngân hàng này đạt 237,78 tỷ đồng, tăng 32% YoY; lãi thuần từ hoạt động khác đạt 38,97 tỷ đồng, tăng 17% YoY.

Ngược lại, lãi thuần từ dịch vụ giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái, còn 184,61 tỷ đồng. Ở mảng chứng khoán, SeABank lỗ 12,01 tỷ đồng từ mua bán chứng khoán kinh doanh, trong khi cùng kỳ lãi 33,89 tỷ đồng. Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư lỗ 12,7 tỷ đồng, thu hẹp so với khoản lỗ 193,52 tỷ đồng của quý 3/2025.

Trong kỳ, chi phí hoạt động của ngân hàng tăng 11% YoY, lên 1.071,84 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 1.833,26 tỷ đồng, tăng 13% YoY. Cùng với việc giảm 23% YoY chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, còn 518,26 tỷ đồng, kết quả SeABank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 1.315 tỷ đồng, tăng 38% YoY; lợi nhuận sau thuế đạt 1.051,97 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, SeABank đạt lợi nhuận trước thuế 3.940 tỷ đồng, giảm khoảng 42% so với mức 6.739 tỷ đồng cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.153 tỷ đồng, giảm khoảng 42% YoY.

Lãi giảm chủ yếu do thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần tại ngân hàng này chỉ còn khoảng 7,5 tỷ đồng, so với mức 2.615 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Thu nhập lãi thuần cũng giảm 1,7% YoY, xuống 7.131 tỷ đồng. Trong khi đó, lãi thuần từ dịch vụ tăng 5,8% YoY, đạt 583 tỷ đồng và kinh doanh ngoại hối tăng 145,5% YoY, đạt 734 tỷ đồng, nhưng chưa đủ bù đắp phần thu nhập sụt giảm.

Với kết quả này, ngân hàng hoàn thành gần 66% mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 vừa được điều chỉnh xuống mức 6.008 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của SeABank đạt gần 429.376 tỷ đồng, tăng 8% so với cuối năm 2025. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 9%, đạt 258.454,83 tỷ đồng, còn tiền gửi tại NHNN giảm 55%, xuống 10.975 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tiền gửi khách hàng của ngân hàng đạt khoảng 106.600 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm. Tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác tăng 24%, lên 105.556 tỷ đồng, trong khi tiền gửi và vay Chính phủ, NHNN giảm gần 80%, còn 4.166 tỷ đồng.

Giá trị giấy tờ có giá do SeABank phát hành đạt gần 46.210 tỷ đồng, tăng 54% so với cuối năm 2025, chủ yếu là chứng chỉ tiền gửi bằng VND có kỳ hạn dưới một năm.

Về chất lượng tín dụng, tổng nợ xấu của SeABank tại cuối quý 3/2026 đạt 5.883 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng tăng từ 2,06% lên 2,28%.

Trong cơ cấu nợ xấu, nợ dưới tiêu chuẩn tăng 83%, từ 325,47 tỷ đồng lên 596,92 tỷ đồng. Nợ nghi ngờ tăng 4%, đạt 598,85 tỷ đồng. Nợ có khả năng mất vốn của ngân hàng tăng 18%, từ 3.975,43 tỷ đồng lên 4.687,85 tỷ đồng, đây tiếp tục là nhóm chiếm tỷ trọng lớn nhất, tương đương gần 80% tổng nợ xấu của SeABank.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 4/11, cổ phiếu SSB tăng 150 đồng, tương ứng 1% so với phiên trước, lên 15.150 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch đạt gần 2,38 triệu cổ phiếu, tăng 23,7% so với phiên 3/11; giá trị giao dịch đạt 35,8 tỷ đồng, tăng 24,3%.