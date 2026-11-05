SeABank lãi gần 1.315 tỷ đồng trong quý III, tổng tài sản vượt 429.000 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, SeABank đạt lợi nhuận sau thuế gần 1.052 tỷ đồng trong quý III. Kết quả kinh doanh cải thiện nhờ thu nhập lãi thuần và hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng trưởng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt 7.132 tỷ đồng, tương đương 103% kế hoạch 9 tháng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt gần 584 tỷ đồng, tăng 5,8% so với cùng kỳ; lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối đạt gần 735 tỷ đồng, tăng 145,2%.

Nhờ đó, lợi nhuận trước thuế 9 tháng của SeABank đạt 3.940 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng của SeABank đạt 3.940 tỷ đồng

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất của SeABank đạt 429.376 tỷ đồng, tăng 8,31% so với đầu năm.

Dư nợ cấp tín dụng đạt 272.634 tỷ đồng, tăng 11,3% so với thời điểm đầu năm và vượt kế hoạch 9 tháng. Tổng huy động từ tiền gửi và giấy tờ có giá đạt gần 242.809 tỷ đồng, tăng 9,48%.

Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng được ghi nhận ở mức 2,28%, thấp hơn ngưỡng kế hoạch 3%.

Về năng lực tài chính, ngày 28/10/2026, SeABank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ từ 34.288 tỷ đồng lên 34.688 tỷ đồng, hoàn thành phương án tăng vốn năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.