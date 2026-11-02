SeABank hoàn tất tăng vốn lên 34.688 tỷ đồng

Ngày 28/10/2026, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Quyết định số 2370/QĐ-NHNN, chấp thuận cho SeABank tăng vốn điều lệ từ 34.288 tỷ đồng lên 34.688 tỷ đồng.

Phần vốn tăng thêm 400 tỷ đồng đến từ đợt phát hành 40 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động (ESOP), với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu.

SeABank tăng vốn điều lệ lên 34.688 tỷ đồng

Theo báo cáo kết quả phát hành công bố trong tháng 8/2026, SeABank đã phân phối thành công toàn bộ 40 triệu cổ phiếu ESOP cho 481 cán bộ nhân viên có thành tích xuất sắc trong công tác.

Đây là lần thứ hai SeABank tăng vốn điều lệ trong năm 2026, hoàn thành kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Trước đó, ngân hàng đã tăng thêm 5.838 tỷ đồng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20,5%.

Song song với việc củng cố nguồn lực tài chính, kết quả kinh doanh quý III/2026 của SeABank ghi nhận một số chuyển biến tích cực.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, lợi nhuận trước thuế trong quý III đạt gần 1.315 tỷ đồng, tăng 33,4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.052 tỷ đồng, tăng khoảng 34,9%.

Trong quý, thu nhập lãi thuần tăng 5,56%, tương ứng hơn 131 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 238 tỷ đồng, tăng 31,64% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm từ khoảng 670 tỷ đồng xuống còn 518 tỷ đồng, góp phần cải thiện lợi nhuận trong kỳ.