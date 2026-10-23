SeABank có tân Chủ tịch sinh năm 1965

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) thông báo vừa bầu bà Trần Thị Thanh Thủy làm Chủ tịch HĐQT, thay cho ông Lê Văn Tần, quyết định có hiệu lực từ ngày 22/10.

Theo thông tin, bà Trần Thị Thanh Thủy sinh năm 1965, có trình độ Thạc sĩ Kinh tế và gần 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Bà gia nhập SeABank từ năm 2015, từng đảm nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc trước khi được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Trước khi gia nhập SeABank, bà Thủy có 26 năm công tác tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, HOSE: VCB), với kinh nghiệm trong các lĩnh vực kinh doanh ngoại hối, ngân hàng đại lý và dịch vụ khách hàng ưu tiên.

Bà Trần Thị Thanh Thủy - Tân Chủ tích HĐQT SeABank (Ảnh: SeABank).

Việc thay đổi nhận sự diễn ra sau khi SeABank nhận đơn từ nhiệm của ông Lê Văn Tần. Ngân hàng cho biết đang hoàn tất thủ tục xin Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bổ nhiệm ông Tần làm Tổng giám đốc, thay thế cho ông Lê Quốc Long, người dự kiến kết thúc nhiệm kỳ 3 năm vào tháng 11 tới.

Theo SeABank, việc chủ động chuẩn bị nhân sự cấp cao nhằm bảo đảm tính nhất quán và quá trình chuyển giao ổn định trong bộ máy quản trị, điều hành. HĐQT ngân hàng hiện có 8 thành viên, gồm 2 thành viên độc lập và 3 thành viên là người nước ngoài.

Bên cạnh thay đổi nhân sự cấp cao, SeABank cũng điều chỉnh giảm 15% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2026, từ 7.068 tỷ đồng xuống còn 6.008 tỷ đồng.

Lý giải quyết định này, ban lãnh đạo ngân hàng cho biết việc điều chỉnh mục tiêu lợi nhuận "là bước đi chủ động, cẩn trọng nhưng cần thiết" trong bối cảnh ngành ngân hàng triển khai định hướng hạ lãi suất, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân theo chủ trương của Ngân hàng Nhà nước.

Các chỉ tiêu kinh doanh khác vẫn được giữ nguyên, gồm tăng trưởng tổng tài sản 10%, huy động vốn 23% và dư nợ tín dụng 17%.

Bên cạnh Chủ tịch HĐQT là bà Trần Thị Thanh Thủy mới được bổ nhiệm, Phó chủ tịch thường trực HĐQT là bà Nguyễn Thị Nga hiện và hiện đang trực tiếp sở hữu khoảng 4,22% vốn ngân hàng.