SeABank có tân Chủ tịch Hội đồng quản trị

SeABank bổ nhiệm bà Trần Thị Thanh Thủy giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị. (Ảnh: SSB)

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) vừa công bố quyết định bổ nhiệm bà Trần Thị Thanh Thủy, thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), giữ chức Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 22/10/2026. Cùng với việc kiện toàn nhân sự cấp cao, ngân hàng điều chỉnh giảm 15% mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 xuống 6.008 tỷ đồng.

Hiện SeABank đang hoàn tất thủ tục xin phê chuẩn từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để bổ nhiệm ông Tần làm Tổng Giám đốc, thay ông Lê Quốc Long, người chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ 3 năm, từ tháng 11/2023 đến tháng 11/2026.

Bà Trần Thị Thanh Thủy sinh năm 1965, có bằng Thạc sĩ Kinh tế tại Học viện Ngân hàng và gần 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Trước khi gia nhập SeABank năm 2015, bà có hơn 26 năm công tác tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), phụ trách các lĩnh vực như kinh doanh ngoại hối, ngân hàng đại lý và dịch vụ khách hàng ưu tiên.

Bà từng giữ chức Phó Tổng Giám đốc SeABank và được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 từ ngày 17/4/2024. HĐQT SeABank hiện có 8 thành viên, trong đó gồm 2 thành viên độc lập và 3 thành viên là người nước ngoài.

Về kế hoạch kinh doanh, SeABank cho biết việc điều chỉnh giảm mục tiêu lợi nhuận nhằm ưu tiên chất lượng tăng trưởng, tăng cường an toàn hoạt động và đồng hành cùng nền kinh tế.

Ngân hàng cũng điều chỉnh giảm 0,5-0,7%/năm lãi suất huy động ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, qua đó tạo dư địa giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh ưu tiên, doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) và các dự án xanh.

Theo định hướng được công bố, SeABank sẽ tập trung nguồn lực cho công nghệ số, hạ tầng quản trị và trích lập dự phòng đầy đủ, thay vì chạy theo tăng trưởng nóng.