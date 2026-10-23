SeABank có nữ Chủ tịch Hội đồng quản trị mới

Quyết định này được đưa ra sau khi HĐQT chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Lê Văn Tần về việc thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

Hiện tại SeABank đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục xin phê chuẩn từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để bổ nhiệm ông Lê Văn Tần giữ chức vụ Tổng Giám đốc, thay thế cho ông Lê Quốc Long chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ 03 năm (11/2023 - 11/2026).

Tân Chủ tịch HĐQT Trần Thị Thanh Thủy sinh năm 1965, có trình độ Thạc sĩ Kinh tế tại Học viện Ngân hàng với gần 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Trước khi tham gia công tác quản trị cấp cao tại SeABank, bà đã có hơn 26 năm làm việc và đảm nhiệm các vị trí chuyên môn, quản lý trọng yếu tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), tích lũy kinh nghiệm chuyên sâu trong các mảng kinh doanh ngoại hối, ngân hàng đại lý và dịch vụ khách hàng ưu tiên.

Gia nhập SeABank từ năm 2015, bà Thủy tiếp tục khẳng định năng lực điều hành trên cương vị Phó Tổng Giám đốc với nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngân hàng. Đến ngày 17/4/2024, bà chính thức được bầu làm Thành viên HĐQT SeABank nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Cùng với việc kiện toàn nhân sự cấp cao, HĐQT SeABank cũng thông qua Nghị quyết điều chỉnh giảm 15% mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 về mức 6.008 tỷ đồng.

Ngân hàng cho biết, việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2026 là nhằm thực hiện các chỉ đạo, định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, hạ lãi suất và thúc đẩy các động lực tăng trưởng kinh tế.