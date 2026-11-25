Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) vừa hoàn tất việc kiện toàn nhân sự cấp cao khi bổ nhiệm ông Lê Văn Tần giữ chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật, với thời hạn 2 năm.

Theo thông tin công bố, quyết định bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 23/11/2026. Cùng thời điểm, ông Tần được bầu giữ chức Phó HĐQT SeABank đến hết nhiệm kỳ 2023-2028.

Ở chiều ngược lại, ông Lê Quốc Long thôi giữ chức Tổng Giám đốc kể từ ngày 25/11/2026 sau khi kết thúc nhiệm kỳ 3 năm. Ông Long đã có 21 năm làm việc tại SeABank.

SeABank bổ nhiệm cựu Chủ tịch HĐQT Lê Văn Tần làm Tổng giám đốc (Ảnh: SeABank).

Ông Lê Văn Tần sinh năm 1970, có bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Nam Columbia (Columbia Southern University). Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí điều hành, ông từng đảm nhiệm nhiều chức vụ tại SeABank như Thành viên HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch HĐQT.

Việc bổ nhiệm ông Tần nằm trong lộ trình thay đổi nhân sự cấp cao được ngân hàng triển khai từ tháng 10/2026. Cụ thể, ngày 22/10, HĐQT SeABank đã chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Tần, đồng thời bầu bà Trần Thị Thanh Thủy giữ vị trí này cho phần còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

Tại thời điểm đó, ngân hàng cho biết đang thực hiện thủ tục trình Ngân hàng Nhà nước chấp thuận nhân sự dự kiến bổ nhiệm Tổng Giám đốc, thay thế ông Lê Quốc Long khi kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 11/2026.

Về hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 cho thấy SeABank đạt gần 1.315 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 33,4% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, chỉ tiêu này đạt 3.940 tỷ đồng, giảm 41,5%.

Trong tháng 10/2026, SeABank đã điều chỉnh giảm 15% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm, từ 7.068 tỷ đồng xuống 6.008 tỷ đồng. Với kết quả đạt được sau 9 tháng, ngân hàng đã thực hiện khoảng 65,6% kế hoạch năm.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất của SeABank đạt hơn 429.375 tỷ đồng, tăng 8,3% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 254.454 tỷ đồng, tăng 9%, trong khi tiền gửi khách hàng đạt gần 196.600 tỷ đồng, tăng gần 25%.

Đáng chú ý, tổng dư nợ xấu (nhóm 3-5) của ngân hàng ở mức 5.884 tỷ đồng vào cuối quý III, tăng 20,7% so với cuối năm 2025. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay khách hàng tăng từ khoảng 2,06% lên 2,28%.