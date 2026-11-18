7 giờ hackathon đưa ý tưởng thành những sản phẩm AI có độ hoàn thiện cao

Ngày 31/10/2026, Sea và OpenAI tổ chức Sea x OpenAI Regional Codex Hackathon tại Việt Nam, thuộc khuôn khổ chuỗi cuộc thi được tổ chức ở các quốc gia trong khu vực. Cuộc thi tại Việt Nam quy tụ 40 đội thi gồm các lập trình viên, sinh viên và những người hoạt động trong lĩnh vực công nghệ nhằm khám phá tiềm năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Từ 345 đội tương đương với hơn 1.300 đơn đăng ký, 40 đội thi bước vào vòng tranh tài trực tiếp với bảy giờ hiện thực hóa ý tưởng thành những sản phẩm AI sử dụng công cụ Codex của OpenAI. Trong quá trình diễn ra cuộc thi, các chuyên gia công nghệ từ OpenAI đã đồng hành, trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ các đội phát triển và hoàn thành sản phẩm.

Các dự án cho thấy đa dạng cách thức ứng dụng AI, từ trực quan hóa cấu trúc sinh học, hỗ trợ các công việc trong lĩnh vực bất động sản đến phát triển công cụ dành cho nhân viên giao hàng, thợ sửa chữa và giải pháp bảo đảm an toàn cho người phải di chuyển một mình vào ban đêm.

Ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc Điều hành Shopee Việt Nam, chia sẻ: “Tiềm năng của AI không chỉ nằm ở những gì công nghệ có thể làm được, mà còn ở cách con người ứng dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề thực tiễn. Điều này được thể hiện qua các ý tưởng và giải pháp đa dạng, thiết thực được phát triển bởi các đội thi, hướng đến đáp ứng nhu cầu khác nhau của đời sống. Chúng tôi tin rằng việc giúp công nghệ trở nên dễ tiếp cận hơn sẽ mở ra nhiều cơ hội để cộng đồng cùng đổi mới sáng tạo và giải quyết những thách thức chung. Chúng tôi cũng rất vui mừng khi được hợp tác cùng OpenAI đem Sea x OpenAI Regional Codex Hackathon đến Việt Nam, đồng thời kỳ vọng những ý tưởng tại cuộc thi sẽ tiếp tục được hoàn thiện thành các giải pháp mang lại những thay đổi tích cực”.

Sea x OpenAI Regional Codex Hackathon tại Việt Nam quy tụ 40 đội thi cùng phát triển các giải pháp AI với sự hỗ trợ của công cụ Codex.

Trong suốt bảy giờ hackathon, các đội thi đã phát triển tính năng, thử nghiệm nhiều hướng tiếp cận và từng bước hoàn thiện sản phẩm. Đây cũng là dịp để từng thí sinh trao đổi ý tưởng, học hỏi kinh nghiệm từ các cố vấn, chuyên gia công nghệ và lập trình viên.

Qua vòng đánh giá, năm đội xuất sắc nhất được lựa chọn bước tiếp vào vòng thuyết trình. Tại đây, các đội lần lượt giới thiệu ý tưởng chủ đạo, cách vận dụng AI trong quá trình phát triển dự án và trình diễn mô hình sản phẩm trước hội đồng ban giám khảo.

Năm đội thi xuất sắc nhất thuyết trình và trình diễn mô hình sản phẩm.

Ứng dụng AI trực quan hóa kiến thức sinh học giành giải Nhất

Khép lại phần tranh tài, đội Vivant đã giành giải Nhất với dự án “Bioweave - Turns a biology question into a checked 3D model”. Ứng dụng AI, Bioweave cho phép chuyển hóa các câu hỏi sinh học thành mô hình 3D về thực vật, động vật và mô sinh học, hỗ trợ người dùng hình dung rõ hơn những cấu trúc phức tạp vốn khó thể hiện thông qua tài liệu học tập truyền thống.

Xuất phát từ niềm đam mê chung với khoa học, đội Vivant phát triển Bioweave với mong muốn khai thác công nghệ 3D cùng AI, qua đó trực quan hóa các kiến thức sinh học phức tạp trở nên sinh động và dễ tiếp cận hơn, phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

Với chiến thắng này, các thành viên đội Vivant đã xuất sắc nhận về phần thưởng 30.000 USD tín dụng API của OpenAI.

“Với đội, giải thưởng là động lực để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện sản phẩm sau cuộc thi. Ngoài ra, chúng tôi cũng mong muốn được kết nối với các chuyên gia, phòng thí nghiệm tại các trường trung học phổ thông, đại học để tiếp tục phát triển dự án”, đại diện đội Vivant chia sẻ.

Với các thành viên đội Vivant, cuộc thi không chỉ là cơ hội để thử sức mà còn giúp họ nhận thấy tầm quan trọng của việc phải liên tục học hỏi và hiểu rõ vấn đề thực tiễn mà dự án đang hướng đến giải quyết. Giải Nhất và phần thưởng 30.000 USD tín dụng API của OpenAI chính là nguồn động lực để đội Vivant tiếp tục phát triển và hoàn thiện Bioweave.

Bên cạnh đó, thành viên thuộc năm đội đứng đầu cũng nhận được gói ChatGPT Pro trong một năm, từ đó hỗ trợ các đội có thêm các công cụ thử nghiệm AI, đồng thời tiếp tục hoàn thiện những ý tưởng đã phát triển tại cuộc thi.

Kết nối cộng đồng đam mê công nghệ và các lập trình viên Việt Nam

Hơn cả một cuộc thi, Sea x OpenAI Regional Codex Hackathon còn tạo cơ hội để thí sinh kết nối với các lập trình viên công nghệ khác, trao đổi ý tưởng và học hỏi từ đa dạng các cách tiếp cận trong ứng dụng AI. Điều này góp phần mở rộng khuôn khổ của cuộc thi, thúc đẩy những kết nối, dự án và cơ hội hợp tác mới sau sự kiện.

Ông Sidharth Sharma, Giám đốc phụ trách Go-to-Market khu vực châu Á - Thái Bình Dương của OpenAI, đồng thời là thành viên ban giám khảo, bày tỏ sự hào hứng khi đưa chuỗi Regional Codex Hackathon đến Việt Nam, nơi có hệ sinh thái công nghệ năng động và cộng đồng nhân tài AI đầy tiềm năng.

“Việt Nam nằm trong top 20 quốc gia trên thế giới về số lượng người dùng ChatGPT và Codex hằng tuần. Và tại cuộc thi lần này, tôi đã có cơ hội gặp gỡ trực tiếp những nhà phát triển đầy tài năng của Việt Nam. Tôi được truyền cảm hứng bởi những vấn đề mà các đội thi lựa chọn giải quyết, cũng như các ý tưởng đa dạng được chuyển hóa thành sản phẩm thực tế chỉ trong vòng bảy giờ. Một điểm khác mà tôi ấn tượng về cộng đồng nhà phát triển Việt Nam chính là năng lực chuyên môn về công nghệ và sự thấu hiểu về đối tượng mà họ hướng đến cung cấp giải pháp. Chúng tôi trân trọng mối quan hệ hợp tác với Sea, khi có thể mang đến cho các nhà phát triển tại Việt Nam và trên khắp Đông Nam Á thêm nhiều cơ hội xây dựng sản phẩm với AI, đồng thời học hỏi và chia sẻ kiến thức”, ông chia sẻ thêm.

Sea và OpenAI mong muốn góp phần thúc đẩy năng lực sáng tạo và ứng dụng AI của cộng đồng công nghệ Việt Nam thông qua cuộc thi.

Từ công cụ hỗ trợ học tập, nghiên cứu đến những giải pháp giải quyết vấn đề trong đời sống hằng ngày, các dự án trong cuộc thi cho thấy sự đa dạng trong cách các thí sinh ứng dụng AI vào thực tiễn.

Cuộc thi tại Việt Nam là một phần trong chuỗi sự kiện Sea x OpenAI Regional Codex Hackathon đã được tổ chức tại Singapore, Đài Loan và Indonesia. Với các chặng tiếp theo dự kiến diễn ra tại Thái Lan và Malaysia, cuộc thi hứa hẹn tiếp tục là nơi để các nhà phát triển và cộng đồng đam mê công nghệ trong khu vực giao lưu, chia sẻ kiến thức và khám phá cách thức ứng dụng AI.