SEA Games 2027 loại 8 môn Việt Nam từng giành 24 HCV

Đội tiếp sức 4x400 m hỗn hợp nam - nữ của tuyển Việt Nam xuất sắc giành HCV SEA Games 2025 với thành tích 3 phút 15 giây 07 nhưng không được thi đấu ở đại hội kế tiếp. Ảnh: Minh Chiến.

SEA Games 34 tại Malaysia sẽ không tổ chức 8 môn mà Việt Nam từng giành tổng cộng 24 HCV ở kỳ trước, theo chương trình 473 nội dung ở 43 môn mà Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) thông qua ngày 30/10. Cộng thêm các nội dung bị cắt ở những môn còn lại, Việt Nam mất cơ hội bảo vệ khoảng 30 HCV, tương đương hơn 1/3 trong 87 HCV giành được ở SEA Games 33.

Trong đó, 8 môn bị loại gồm vật, rowing, canoeing, đua thuyền truyền thống, kickboxing, jujitsu, cờ vua và bóng ném, từng mang về 24 HCV. Vật là môn đóng góp nhiều nhất với 10 HCV, tiếp theo là rowing (4 HCV), canoeing và đua thuyền truyền thống (mỗi môn 2 HCV).

Nhiều nội dung thế mạnh của Việt Nam cũng bị cắt. Futsal nữ, nội dung mà đội tuyển Việt Nam lần đầu vô địch ở SEA Games 33, không có trong chương trình. Wushu chỉ có taolu (biểu diễn), không có sanda (đối kháng), nội dung Việt Nam từng giành 2 HCV.

Điền kinh không có tiếp sức 4x400 m hỗn hợp nam nữ, nội dung Việt Nam giành HCV và phá kỷ lục đại hội ở SEA Games 33. Đấu kiếm bỏ kiếm ba cạnh nam, nên Nguyễn Phước Đến không thể bảo vệ HCV cá nhân. Bắn súng bỏ 4 nội dung đồng đội, trong đó có 10 m súng ngắn hơi nữ và 25 m súng ngắn thể thao nữ, hai nội dung Trịnh Thu Vinh cùng đồng đội từng giành HCV. Malaysia cũng không tổ chức boxing nữ, nên Hà Thị Linh mất cơ hội bảo vệ HCV ở Sea Games 33.

Theo Stadium Astro, chương trình được chốt tại cuộc họp Ban Chấp hành SEAGF lần thứ 3 nhiệm kỳ 2025-2027, do Phó chủ tịch Ủy ban Olympic Malaysia (OCM) Datuk Dr Nur Azmi Ahmad chủ trì, sau thảo luận giữa OCM, Ban tổ chức SEA Games Malaysia (MASOC) và Ban Chấp hành SEAGF. Ông Nur Azmi cho biết việc chốt danh sách giúp 11 ủy ban Olympic quốc gia thành viên chủ động lên kế hoạch chuẩn bị. SEA Games 34 diễn ra từ 18 đến 29/9/2027 tại 4 cụm Kuala Lumpur, Sarawak, Penang và Johor.

Thể thao Việt Nam hiện tập trung cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 tại TP.HCM và nhiều tỉnh thành khác. Sau đại hội, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam sẽ làm việc với các đơn vị chuyên môn để đánh giá sự chuẩn bị cho SEA Games 34.