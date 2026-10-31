SEA Games 2027 chốt 473 nội dung thi đấu ở 43 môn thể thao

Ngày 30/10/2026, tại cuộc họp Ban Chấp hành SEAGF lần thứ 3 nhiệm kỳ 2025-2027, diễn ra dưới sự chủ trì của Tiến sĩ Nur Azmi Ahmad, danh sách cuối cùng gồm 473 nội dung thi đấu thuộc 43 môn thể thao tại SEA Games 2027 đã được chính thức thông qua.

Ban Chấp hành Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã chính thức thông qua danh sách 473 nội dung thuộc 43 môn thể thao tại SEA Games lần thứ 34.

Quyết định này được đưa ra sau quá trình thảo luận và xem xét giữa Ủy ban Olympic Malaysia (NOC Malaysia), Ban Tổ chức SEA Games Malaysia 2027 (MASOC) và Ban Chấp hành SEAGF, trên cơ sở tuân thủ Điều lệ và các quy định của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á.

Theo Tiến sĩ Nur Azmi Ahmad, Phó Chủ tịch NOC Malaysia kiêm Chủ tịch Ban Chấp hành SEAGF, việc thống nhất danh sách 473 nội dung sẽ giúp 11 Ủy ban Olympic quốc gia thành viên có cơ sở rõ ràng hơn để lên kế hoạch, tập trung nguồn lực và tăng cường chuẩn bị cho Đại hội.

SEA Games lần thứ 34 dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến 29/9/2027 tại Malaysia, với các hoạt động thi đấu được tổ chức ở 4 cụm địa điểm gồm Kuala Lumpur, Sarawak, Penang và Johor. Việc phân bổ địa điểm tại nhiều khu vực được kỳ vọng góp phần mở rộng phạm vi tổ chức, đồng thời tạo điều kiện để các địa phương cùng tham gia vào sự kiện thể thao lớn nhất khu vực.

Cuộc họp Ban Chấp hành SEAGF lần thứ 3 nhiệm kỳ 2025–2027 có sự tham dự của các thành viên lãnh đạo Liên đoàn, đại diện NOC Malaysia, MASOC và đại diện 11 Ủy ban Olympic quốc gia thành viên. Trong đó có bà Jessie Phua, Phó Chủ tịch thứ hai SEAGF; ông Chaiyapak Siriwat, Phó Chủ tịch thứ ba SEAGF kiêm Tổng Giám đốc Văn phòng SEAGF; ông Mohd Nasir Ali, Tổng Thư ký NOC Malaysia kiêm Thư ký danh dự SEAGF và Chủ tịch Ủy ban Thể thao và Luật thi đấu SEAGF; cùng Đô đốc Atinart Pajayakrit, Giám đốc Văn phòng SEAGF.

Bên cạnh việc thông qua danh sách các nội dung thi đấu, cuộc họp còn ghi nhận một dấu mốc quan trọng trong lĩnh vực phòng, chống doping. Theo đó, SEAGF chính thức đệ trình hồ sơ đăng ký trở thành tổ chức ký kết Bộ luật Chống doping thế giới (WADC).

Biểu mẫu xác nhận theo Chính sách tiếp nhận các tổ chức ký kết mới của WADC đã được ông Chaiyapak Siriwat ký thay mặt Văn phòng SEAGF và ông Mohd Nasir Ali ký với tư cách đại diện NOC nước chủ nhà SEA Games 2027.

Đây được xem là bước tiến trong nỗ lực tăng cường hệ thống phòng, chống doping của thể thao Đông Nam Á, hướng tới việc củng cố tính minh bạch, công bằng và sự thống nhất trong thực thi các quy định chống doping tại khu vực.

Với việc chốt danh sách 473 nội dung thuộc 43 môn thể thao, SEA Games 2027 đã có thêm cơ sở quan trọng để bước vào giai đoạn chuẩn bị tiếp theo. Đối với các đoàn thể thao trong khu vực, trong đó có Việt Nam, danh sách chính thức này sẽ là căn cứ để rà soát lực lượng, xác định những môn và nội dung trọng điểm, xây dựng kế hoạch huấn luyện cũng như mục tiêu thành tích tại Đại hội diễn ra vào tháng 9/2027.