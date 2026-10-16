Se7en và Lee Da Hae tổ chức tiệc trước ngày đón con gái ra đời

Vợ chồng ca sĩ Se7en và diễn viên Lee Da Hae thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh tiệc mừng em bé được tổ chức hoành tráng trước ngày con gái chào đời. Không gian ngập tràn sắc hồng cùng sự góp mặt của đông đảo bạn bè khiến buổi tiệc thêm phần đặc biệt.

Cụ thể, mới đây Lee Da Hae đăng tải loạt ảnh và video ghi lại buổi tiệc mừng con gái trên trang cá nhân, kèm dòng chú thích: "Heaven's Baby Shower".

Lee Da Hae và Se7en tổ chức tiệc trước ngày đón con gái chào đời.

Trong loạt ảnh được công bố, không gian tổ chức tiệc được trang trí bằng nhiều quả bóng bay màu hồng, tạo cảm giác ngọt ngào và ấm áp. Buổi tiệc có sự tham gia của đông đảo bạn bè, người quen của Se7en và Lee Da Hae. Sự hiện diện của những người thân thiết góp phần tạo nên bầu không khí vui vẻ, đồng thời cho thấy cặp đôi nhận được nhiều tình cảm và lời chúc phúc trước ngày đón thành viên mới.

Một chi tiết đáng chú ý là vợ chồng Se7en còn đặt bức ảnh dự đoán gương mặt con gái ở một góc tường. Em bé được đặt tên là Haevn, cũng là cái tên được nhắc đến trong những chia sẻ đầy háo hức của Lee Da Hae. Theo hình ảnh được công bố, gương mặt dự đoán của bé được nhận xét là có những nét kết hợp từ cả bố lẫn mẹ, khiến người hâm mộ càng thêm mong chờ ngày em bé chào đời.

Lee Da Hae bày tỏ niềm hạnh phúc khi nhận được nhiều tình cảm hơn cả mong đợi trong dịp đặc biệt này. Nữ diễn viên viết rằng cô đã nhận được những lời chúc phúc và quà tặng vô cùng quý giá, đồng thời hài hước chia sẻ: "Haevn thật có phúc! Chưa chào đời mà đã nhận được thật nhiều tình yêu thương".

Lee Da Hae và Se7en háo hức đón con gái chào đời, dự kiến là vào tháng 11/2026.

Se7en và Lee Da Hae kết hôn vào năm 2023 sau nhiều năm hẹn hò. Chuyện tình của cặp đôi từng nhận được sự quan tâm của công chúng Hàn Quốc. Sau khi về chung một nhà, cả hai tiếp tục chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội, đồng thời duy trì sự nghiệp riêng.

Hiện tại, vợ chồng nghệ sĩ đang chuẩn bị chào đón con gái vào tháng 11. Buổi tiệc mừng em bé xa hoa cùng những chia sẻ đầy xúc động của Lee Da Hae tiếp tục thu hút sự chú ý, khi người hâm mộ gửi lời chúc đến gia đình nhỏ trước thời khắc đặc biệt sắp tới.