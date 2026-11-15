Sẽ xử phạt xe dừng, đỗ sai quy định trên đường Đinh Tiên Hoàng, phường Thành Vinh từ ngày 17/11

Từ 17/11/2026, các hành vi dừng, đỗ phương tiện trên lòng đường Đinh Tiên Hoàng, phường Thành Vinh sẽ bị xử lý theo quy định. Ảnh: Thành Duy

Ngày 13/11, UBND phường Thành Vinh đã có văn bản giao Công an phường phối hợp với Trung tâm Cung ứng dịch vụ công tổ chức tuyên truyền, phổ biến quy định về trật tự, an toàn giao thông và trật tự đô thị trên tuyến đường Đinh Tiên Hoàng.

Động thái này được đưa ra sau khi tình trạng phương tiện dừng, đỗ lấn chiếm lòng đường trên tuyến phố diễn ra phổ biến, gây cản trở, ùn tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Thời gian tuyên truyền kéo dài từ ngày 14 đến hết 16/11. Các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh và người dân sinh sống, hoạt động trên tuyến đường được yêu cầu không dừng, đỗ phương tiện dưới lòng đường, không sử dụng lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán trái quy định.

Từ ngày 17/11, Công an phường Thành Vinh sẽ tổ chức kiểm tra, kiểm soát và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Các hành vi bị kiểm tra, xử lý gồm: Dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định; lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, lề đường để kinh doanh, buôn bán hoặc sử dụng sai mục đích.

Trung tâm Cung ứng dịch vụ công có trách nhiệm phối hợp với lực lượng công an kiểm tra, phát hiện vi phạm, xử lý theo chức năng, thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý.

UBND phường cũng giao Ban cán sự các khối 1 và 2 Quang Trung thông báo rộng rãi đến các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh về kế hoạch tuyên truyền và thời điểm bắt đầu kiểm tra, xử lý, nhằm giúp người dân chủ động chấp hành.

Việc tăng cường kiểm tra, xử lý trên tuyến Đinh Tiên Hoàng nhằm lập lại trật tự trong quản lý, sử dụng lòng đường, vỉa hè, bảo đảm giao thông thông thoáng và an toàn cho người tham gia giao thông.