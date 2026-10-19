Pháp luật

Sẽ xử lý vi phạm giao thông qua VNeTraffic, không cần đến trụ sở CSGT

Tối 18/10, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an cho biết, căn cứ vào dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) được Chính phủ trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI, đơn vị đã dự kiến mô hình xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trên môi trường điện tử.

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Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/xa-hoi/se-xu-ly-vi-pham-giao-thong-qua-vnetraffic-khong-can-den-tru-so-csgt-1356575