Sẽ xử lý triệt để các bãi rác tồn đọng
Thành phố đang xây dựng phương án xử lý triệt để các bãi rác tồn đọng, đồng thời nghiên cứu triển khai dự án hợp tác công tư xử lý rác chôn lấp tại bãi rác Xuân Sơn. Đây là trả lời của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng, Đại biểu HĐND Thành phố tổ 14 trong hội nghị tiếp xúc cử tri xã Đoài Phương, phường Sơn Tây và phường Tùng Thiện.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/se-xu-ly-triet-de-cac-bai-rac-ton-dong-246261117193159494.htm