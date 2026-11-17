Ngày 17/11, tại thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc), Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có buổi làm việc với ông Liêu Lâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC), trao đổi về các định hướng hợp tác trong huy động vốn, tài trợ dự án và kết nối tài chính giữa Việt Nam và Trung Quốc.