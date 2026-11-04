Sẽ xử lý tổ chức tín dụng không thực hiện chỉ đạo giảm lãi suất

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2026 diễn ra trưa 4/11. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Theo Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết, NHNN sẽ tiếp tục yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) giảm lãi suất huy động và cho vay; đồng thời có biện pháp xử lý những đơn vị không thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Trong tháng 10/2026, NHNN đã chỉ đạo các TCTD tập trung nguồn lực, tiết giảm chi phí, chia sẻ lợi nhuận với khách hàng để giảm mặt bằng lãi suất. Theo đó, các ngân hàng được yêu cầu giảm 0,5%/năm lãi suất niêm yết đối với tiền gửi mới; đồng thời giảm từ 1,5 - 2% lãi suất cho vay đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

Sau thời gian triển khai, lãi suất niêm yết đối với tiền gửi mới tại các ngân hàng đã giảm khoảng 0,5%/năm. Trong đó, nhóm ngân hàng thương mại (NHTM) Nhà nước và NHTM nước ngoài giảm phổ biến 0,5%/năm; nhóm NHTM cổ phần giảm 0,5 - 0,75%/năm.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà. Ảnh: CTV

Đến cuối tháng 10/2026, lãi suất huy động thực tế đối với các khoản tiền gửi mới giảm khoảng 0,4% so với giữa tháng. Lãi suất cho vay phát sinh mới cũng giảm khoảng 0,2 - 0,5% so với cùng kỳ thống kê.

Phó Thống đốc nhấn mạnh, việc giảm lãi suất tiền gửi tạo tiền đề để các ngân hàng tiếp tục hạ lãi suất cho vay theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN.

Để hỗ trợ thanh khoản và nguồn vốn cho các TCTD, NHNN nước sẽ triển khai nghiệp vụ thị trường mở hằng ngày, tái cấp vốn và hoán đổi ngoại tệ sang đồng Việt Nam. Ngày 3/11, NHNN đã thông báo triển khai nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ sang đồng Việt Nam với kỳ hạn 6 tháng đối với các TCTD nhằm hỗ trợ nguồn vốn trong thời gian tới.

Theo Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà, các giải pháp này giúp hệ thống ngân hàng tăng nguồn vốn, cải thiện thanh khoản, góp phần giảm mặt bằng lãi suất và hỗ trợ thực hiện mục tiêu tăng trưởng trong quý IV/2026 và đầu năm 2027.

Thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, bám sát diễn biến kinh tế trong nước và quốc tế; điều hành thanh khoản để cung ứng vốn cho thị trường, đồng thời điều hành tỷ giá phù hợp với diễn biến cung cầu và các cân đối kinh tế vĩ mô. "Đối với tín dụng, cơ quan này sẽ theo dõi sát diễn biến trong hai tháng cuối năm, bảo đảm dòng vốn tập trung vào sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Các TCTD cũng được yêu cầu tiết giảm chi phí, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quy trình cấp tín dụng, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn", ông Phạm Thanh Hà cho biết.