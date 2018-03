Sẽ xem xét kỷ luật vụ cô giáo khiến học sinh khóc

'Nhà trường sẽ tổ chức họp để đưa ra các biện pháp kỷ luật. Quan điểm của trường là sẽ không bao che, ai làm sai thì sẽ phải chịu trách nhiệm' - ông Bùi Minh Bình, Hiệu trưởng Trường THPT Long Thới, huyện Nhà Bè, TP.HCM khẳng định.

Sáng ngày 28-3, trao đổi với báo Pháp luật TP.HCM, ông Bùi Minh Bình, Hiệu trưởng trường THPT Long Thới, huyện Nhà Bè, TP.HCM cho biết sự việc mà em Phạm Song Toàn (học sinh lớp 11A1) phản ánh tại buổi đối thoại với lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM là có thật. Nhà trường đã làm việc với các bên liên quan và đã có những biện pháp để sớm giải quyết vấn đề, đặc biệt là mối quan hệ cô trò.

Theo ông Bình, ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ báo chí, vào sáng thứ 2 ban giám hiệu nhà trường đã xuống lớp học 11A1 (lớp em Toàn đang học) để xác minh sự việc.

Trước đó, nhà trường cũng đã từng nghe học sinh phản ánh về việc cô C thường nghiêm khắc quá khiến giờ học căng thắng. Sau sự việc trên, ban giám hiệu đã làm việc và mọi việc cũng dần ổn định. Không ngờ lại xảy ra sự việc này.

Trường THPT Long Thới, huyện Nhà Bè nơi em Phạm Song Toàn phản ánh về việc cô giáo không dạy chỉ chép bài lên bảng. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Ông Bình nói sau khi trò chuyện với học sinh, ông nhận thấy những việc mà em Toàn phản ánh về cô giáo dạy toán là hoàn toàn chính xác.

Theo ông Bình, cô C chuyển về trường dạy từ năm 2012. Cô bắt đầu dạy lớp 11A1 từ đầu năm học 2017-2018. Nhưng tình trạng cô lên lớp không trò chuyện với học sinh, chỉ ghi bài giảng lên bảng để học trò chép chỉ mới diễn ra từ cuối tháng 11-2017 đến nay. Và sự việc này chỉ xảy ra ở lớp 11A1. Trong khi 3 lớp còn lại mà cô C dạy vẫn diễn ra bình thường.

Ông Bình cho biết vào chiều thứ 2 nhà trường đã làm việc với cô C. “Khi tôi đề cập đến những gì mà em Toàn phản ánh, cô C đã nhận lỗi và hứa sẽ khắc phục. Cô cũng đưa ra lý do khiến bản thân cư xử như thế trong lớp học. Nhưng tôi cần phải tìm hiểu thêm. Trong cuộc đời làm quản lý, chưa bao giờ tôi phải chứng kiến sự việc như thế này, tôi cảm thấy rất đau lòng. Là hiệu trưởng nhà trường, để một sự việc như thế xảy ra trong một thời gian dài cũng là lỗi do tôi. Tôi xin nhận một phần trách nhiệm”, ông Bình nói.

Trước câu hỏi tại sao lại để xảy ra sự việc kéo dài đến thế, ông Bình trần tình: “Tôi không nhận được bất cứ phản ánh nào từ giáo viên, học sinh cũng như tổ chuyên môn cho đến khi em Toàn nói ra tại buổi đối thoại. Cô giáo chủ nhiệm đã nắm sự việc nhưng không báo cáo lên ban giám hiệu nhà trường cũng phải chịu kiểm điểm. Sự việc này sẽ phải giải quyết nhanh chóng để cô trò cùng yên tâm học tập”.

Đề cập đến phương hướng giải quyết, ông Bình cho biết sự việc trên chỉ xảy ra ở lớp 11A1. Điều đó, cho thấy mối quan hệ giữa cô C và một số học sinh ở lớp có vấn đề. Vì thế, trước mắt, nhà trường tập trung giải quyết vấn đề này.

Còn về phần cô C, cô là một giáo viên cá tính nhưng có chuyên môn, điều này đều được nhiều học sinh cũng như giáo viên đánh giá. Thế nhưng, việc cô hành xử như vậy trong lớp học là sai hoàn toàn.

“Cô C hứa sẽ thay đổi. Cô sẽ cởi mở, thân thiện hơn với học trò đồng thời trong giờ học sẽ có sự tương tác với học sinh. Chúng tôi sẽ theo dõi quá trình giảng dạy của cô trong thời gian tới. Vẫn còn nhiều vấn đề cần phải làm rõ, sắp tới nhà trường sẽ tổ chức họp để đưa ra các biện pháp kỷ luật. Khi có kết luận và thống nhất biện pháp xử lý, tôi sẽ thông báo. Quan điểm của nhà trường là sẽ không bao che, ai làm sai thì sẽ phải chịu trách nhiệm”, ông Bình khẳng định.

Về phía Sở GD&ĐT TP.HCM, vào chiểu ngày 27-3, Sở đã xuống trường tìm hiểu sự việc xảy ra và lắng nghe ý kiến giữa những bên liên quan. “Sở đã hướng dẫn nhà trường về hướng xử lý sự việc. Bao giờ có kết luận xử lý chính thức, sở sẽ thông tin tới báo chí”, một vị lãnh đạo Sở cho hay.

Trước đó, trong chương trình gặp gỡ với lãnh đạo ngành giáo dục diễn ra vào ngày 23-3, em Phạm Song Toàn, học sinh của trường đã bật khóc khi chia sẻ về một cô giáo dạy toán lên lớp chỉ viết bài, chép bài mà không nói chuyện một lời nào với học sinh.

Tình trạng này đã kéo dài suốt một học kỳ. Em Toàn cho biết các em chỉ mong được một lần cô giáo trò chuyện. "Nhưng không, cô lên lớp chỉ viết bài. Suốt một thời gian dài, chúng em phải tự học, tự làm bài. Không một ai dám nói gì và bản thân em cũng sợ. Cô giáo chủ nhiệm biết sự việc và đã tìm cách giải quyết nhưng dường như mọi cố gắng đều không có kết quả" - em Toàn khóc.

NGUYỄN QUYÊN