Chiều 21-11, tại họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, vấn đề được báo chí đặt quan tâm là khi cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, một số đại biểu kiến nghị xem xét, điều chỉnh theo hướng người từ đủ 70 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, với hộ nghèo, hộ cận nghèo thì sẽ từ đủ 65 tuổi.

Trong trường hợp quy định này chưa được thông qua, Quốc hội có định hướng và lộ trình cụ thể thế nào để từng bước giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Ông Lê Văn Khảm, Ủy viên chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và xã hội của Quốc hội, trao đổi thông tin với báo chí. Ảnh: QUANG PHÚC

Trao đổi thông tin, ông Lê Văn Khảm, Ủy viên chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, cho biết, đây là một trong những chính sách xã hội được đại biểu Quốc hội cũng như cử tri rất quan tâm.

Theo ông, thực hiện thể chế hóa chủ trương tại Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, chính sách trợ cấp hưu trí xã hội tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 đã được xây dựng trên cơ sở kế thừa chính sách trợ cấp hằng tháng cho người cao tuổi theo Luật Người cao tuổi. Đồng thời, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 đã giảm độ tuổi người thụ hưởng chính sách từ 80 tuổi xuống còn 75 tuổi.

“Trợ cấp hưu trí xã hội là nhằm hỗ trợ một phần cho người cao tuổi không có lương hưu hoặc trợ cấp xã hội hằng tháng. Đảm bảo an sinh xã hội cho tuổi già và có xét đến sự phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam ở giai đoạn hiện nay”, ông Lê Văn Khảm cho biết.

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 đã giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội trên cơ sở đề nghị của Chính phủ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước từng thời kỳ.

Phóng viên tham dự họp báo chiều 21-11. Ảnh: QUANG PHÚC

"Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước ở từng giai đoạn, từng thời kỳ, khi điều kiện cho phép, Chính phủ sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xem xét, quyết định giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội như đại biểu đã quan tâm và cử tri đã có kiến nghị”, ông Lê Văn Khảm thông tin.

Cũng theo ông Lê Văn Khảm, nội dung này đã được Chính phủ giải trình trong báo cáo tiếp thu, giải trình gửi Quốc hội trước khi Quốc hội bấm nút thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội vào sáng 21-11.

Theo quy định hiện hành, người từ đủ 75 tuổi mới được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Riêng người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo thì sẽ được hưởng từ đủ 70 tuổi.

Trước đó, trong phiên thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội, một số đại biểu Quốc hội đã phản ánh tâm tư nguyện vọng của rất nhiều cử tri về việc mong muốn được hạ độ tuổi nhận trợ cấp hưu trí.

Theo các đại biểu, nhiều cử tri cho rằng, trong điều kiện tuổi thọ bình quân của người dân ngày càng tăng nhưng không phải người cao tuổi nào cũng có điều kiện sống và sức khỏe tốt, việc duy trì ngưỡng tuổi 75 mới được tiếp cận chính sách là “tương đối muộn”.

Từ đó, đại biểu Quốc hội kiến nghị xem xét, điều chỉnh theo hướng người từ đủ 70 tuổi trở lên sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, còn đối với trường hợp hộ nghèo, hộ cận nghèo thì sẽ từ đủ 65 tuổi.

Đời sống của nhân dân sẽ là thước đo cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số Tại họp báo, trả lời câu hỏi của báo chí về căn cứ để Quốc hội thông qua Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 với mục tiêu tăng trưởng 2 con số, bà Phạm Thị Hồng Yến, Ủy viên chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, cho biết để có căn cứ, Quốc hội đã xem xét trên cơ sở đánh giá thực tiễn phát triển kinh tế xã hội năm 2026, cũng như làm rõ các dư địa phát triển và những thách thức đặt ra cho nền kinh tế. Kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2026 đã đạt kết quả khá toàn diện: tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 9,01%, thuộc nhóm cao của khu vực và thế giới, kinh tế vĩ mô ổn định…; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD…

Bà Phạm Thị Hồng Yến, Ủy viên chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, trao đổi thông tin với báo chí. Ảnh: QUANG PHÚC

"Mục tiêu tăng trưởng 2 con số vừa là quyết tâm phát triển, vừa là yêu cầu của Quốc hội trong việc đổi mới căn bản chất lượng điều hành và mô hình tăng trưởng. Trong đó, hiệu quả thực chất, năng suất và đời sống của nhân dân sẽ là thước đo cuối cùng", bà Phạm Thị Hồng Yến thông tin.