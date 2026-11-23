Chiều 23/11, thông tin tại cuộc họp báo về Chương trình Gặp mặt và tôn vinh các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Lê Hải Long nêu rõ: Sự kiện diễn ra trong hai ngày 28, 29/11 tại Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề "Thanh niên với nền kinh tế sáng tạo trong kỷ nguyên AI", thông điệp "Sáng tạo có trách nhiệm-Lan tỏa điều tích cực."

Bên cạnh việc phát huy khả năng ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong sản xuất nội dung, chương trình đặt ra yêu cầu về trách nhiệm xã hội, đạo đức số, tôn trọng bản quyền, bảo vệ dữ liệu cá nhân và chủ động phòng ngừa tin giả, thông tin sai lệch, nội dung giả mạo bằng công nghệ deepfake.

Từ ngày 20/10 đến 10/11/2026, chương trình tiếp nhận các hồ sơ đăng ký thông qua cổng trực tuyến kol.doanthanhnien.vn. Trong đó, 136 hồ sơ do các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc giới thiệu; 285 hồ sơ do cá nhân tự ứng cử.

Việc xét chọn không chỉ căn cứ vào số lượng người theo dõi hay mức độ nổi tiếng trên các nền tảng số mà chú trọng chất lượng nội dung sáng tạo, giá trị giáo dục, tính định hướng, sức lan tỏa tích cực và những đóng góp thiết thực đối với cộng đồng.

Từ 421 hồ sơ đăng ký trên toàn quốc, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã lựa chọn 100 thanh niên tiêu biểu trong lĩnh vực sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026. Cùng với hoạt động tôn vinh, Trung ương Đoàn sẽ thành lập Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giai đoạn 2026–2031, hướng tới kết nối, định hướng và phát huy lực lượng này trong lan tỏa thông tin tích cực, xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh.

100 đại biểu được lựa chọn hoạt động trên 8 nhóm lĩnh vực, gồm: du lịch, quảng bá địa phương, sản phẩm và hình ảnh Việt Nam; văn học, nghệ thuật, thể thao và giải trí sáng tạo; lịch sử, văn hóa, di sản và bản sắc dân tộc; lối sống đẹp, kỹ năng sống và an toàn trên môi trường số; học tập, nghề nghiệp, khởi nghiệp và phát triển năng lực thanh niên; lý tưởng cách mạng, thông tin chính thống và truyền thông chính sách; giáo dục, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; tình nguyện, an sinh xã hội, môi trường và phát triển bền vững.

Đáng chú ý, tổng số người theo dõi trên các kênh sáng tạo nội dung chính của 100 đại biểu đạt hơn 76,3 triệu; tổng lượt xem các sản phẩm nội dung số trong 12 tháng gần nhất đạt hơn 33,6 tỷ lượt, cùng hơn 1,36 tỷ lượt tương tác. Trong đó, 23 đại biểu sở hữu kênh chính có từ 1 triệu người theo dõi trở lên. Tuy nhiên, Ban Tổ chức cũng lựa chọn những cá nhân có lượng người theo dõi chưa lớn nhưng sở hữu nội dung sáng tạo tích cực, có câu chuyện truyền cảm hứng và đóng góp nổi bật cho cộng đồng.

Điểm đáng chú ý của chương trình năm nay là việc thành lập Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giai đoạn 2026–2031, với 100 thanh niên được lựa chọn làm thành viênđợt đầu.

Mạng lưới hướng tới tập hợp, kết nối, định hướng và phát huy vai trò của các nhà sáng tạo nội dung số trẻ trong triển khai các chương trình, chiến dịch truyền thông tích cực của tổ chức Đoàn và hoạt động vì cộng đồng.

Cùng ngày, Hội nghị Thanh niên sáng tạo nội dung số năm 2026 đã tổ chức các phiên trao đổi về xu hướng phát triển của nền kinh tế sáng tạo, cơ hội của thanh niên trong công nghiệp nội dung số và trách nhiệm của người sáng tạo trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Liên minh Sáng tạo nội dung số Việt Nam (DCCA) Nguyễn Đắc Thắng cho rằng, trí tuệ nhân tạo giúp mọi người có thể sản xuất nội dung nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, nhưng đồng thời khiến nguồn cung nội dung tăng mạnh, làm giảm giá trị của những sản phẩm riêng lẻ.

Trong bối cảnh đó, nhà sáng tạo cần chú trọng phát triển các sản phẩm có nội dung gốc, câu chuyện và bản sắc riêng, thay vì chỉ chạy theo số lượng. Cần bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, nâng cao nhận thức về bản quyền và coi AI là công cụ hỗ trợ, không thay thế tư duy, năng lực sáng tạo của con người./.