Sẽ tuyên án vụ cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến vào ngày 7-10

Chiều 1-10, tại phiên tòa phúc thẩm vụ án gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, Hội đồng xét xử đã công bố danh sách những bị cáo đã nộp thêm tiền khắc phục hậu quả.

Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: N.M

Theo Hội đồng xét xử, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã nộp thêm 1,1 tỷ đồng để khắc phục chung.

Các bị cáo Nguyễn Kim Trung (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) nộp 100 triệu đồng; Hoàng Xuân Hiệp (cựu Trưởng phòng Kinh tế phát triển đô thị, Viện Kinh tế xây dựng) nộp 50 triệu đồng; Nguyễn Doãn Tú (cựu Phó vụ trưởng trang thiết bị công trình y tế, Bộ Y tế) nộp thêm 120 triệu đồng; Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Phó Giám đốc Ban Y tế trọng điểm) nộp 170 triệu đồng.

Bị cáo Đào Xuân Sinh (Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng SHT) nộp 20 triệu đồng; Trần Văn Sinh (cựu Trưởng Phòng kỹ thuật dự toán, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm) nộp 200 triệu đồng; Lê Văn Cư (cựu Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng) nộp 50 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền các bị cáo khắc phục thêm là hơn 1,8 tỷ đồng.

Sau khi Hội đồng xét xử công bố danh sách người nộp thêm tiền, đại diện Viện Kiểm sát đã nêu quan điểm vụ án. Theo Viện Kiểm sát, tại phiên xét xử ngày 26-9, các bị cáo, luật sư đã nêu các tình tiết mới để làm căn cứ giảm nhẹ hình phạt.

Đến phiên xét xử ngày 30-9, một số bị cáo và luật sư đã đề nghị dừng phiên toà để có thêm thời gian khắc phục hậu quả. Đến nay, Viện Kiểm sát ghi nhận như danh sách Hội đồng xét xử công bố, các bị cáo đã nộp thêm hơn 1,8 tỷ đồng.

Theo đại diện Viện kiểm sát nhân dân, các bị cáo khắc phục thêm đã thể hiện tinh thần thiện chí muốn bồi thường. Tại tòa, họ đều thành khẩn, ăn năn, do đó cần đề xuất lại mức án mới. Từ những phân tích trên, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử giảm án cho cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù (trước đó, cựu Bộ trưởng Tiến được đề nghị giảm 6 - 12 tháng tù)...

Ngoài ra, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cũng đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo, chuyển từ hình phạt tù giam sang tù treo với các bị cáo Nguyễn Kim Trung, Nguyễn Doãn Tú, Lê Văn Cư và Hoàng Xuân Hiệp.

Sau khi nghe các bên trình bày và quan điểm bào chữa của luật sư, do tính chất phức tạp của vụ án, Hội đồng xét xử đã quyết định nghị án kéo dài và tuyên án vào chiều ngày 7-10.

Theo cáo trạng, vụ án có 2 khoản thiệt hại gồm thuê tư vấn nước ngoài sai quy định, gây thất thoát hơn 70 tỷ đồng và lãng phí 733 tỷ đồng khi dự án bị đình trệ. Tổng số tiền thiệt hại, thất thoát lãng phí trong vụ án là hơn 803 tỷ đồng.

Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng các điều luật, buộc các bị cáo liên quan phải có nghĩa vụ liên đới nộp toàn bộ số tiền hơn 803 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước theo tỷ lệ nghĩa vụ tương ứng với vai trò, hành vi của từng bị cáo.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến phải bồi thường hơn 73 tỷ đồng tiền gây lãng phí và hơn 35 tỷ đồng tiền bị thất thoát. Tòa án cấp phúc thẩm xác định cựu Bộ trưởng đã khắc phục xong hậu quả vụ án. Đến nay, tổng số tiền khắc phục hậu quả vụ án còn thiếu khoảng 570 tỷ đồng.

Tranh luận sau quan điểm mới của đại diện Viện kiểm sát nhân dân, luật sư Nguyễn Mạnh Hùng, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tiếp tục đề nghị Tòa phúc thẩm xem xét giảm án thêm cho thân chủ của mình Theo luật sư, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến và gia đình đã hoàn thành toàn bộ trách nhiệm khắc phục được xác định đối với bị cáo là 108,5 tỷ đồng tiếp tục tự nguyện nộp thêm 1,1 tỷ đồng để hỗ trợ khắc phục hậu quả chung của vụ án. Điều này thể hiện "thiện chí muốn khắc phục đến cùng hậu quả vụ án" và cần được Hội đồng xét xử xem xét khi lượng hình. Luật sư cũng đề nghị Hội đồng xét xử cân nhắc các yếu tố về tuổi tác, quá trình công tác, những thành tích và mục đích không tư lợi của cựu trưởng ngành y tế với 2 dự án.