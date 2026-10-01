Sẽ tuyên án phúc thẩm cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo vào ngày 7/10

Các bị cáo tại tòa. (Ảnh: VP)

Hơn 1,7 tỷ đồng được nộp thêm để khắc phục hậu quả

Theo Chủ tọa, trước khi phiên tòa diễn ra, có 8/10 bị cáo đã nộp thêm tiền khắc phục hậu quả. Trong đó, bà Nguyễn Thị Kim Tiến nộp thêm 1,1 tỷ đồng và 200.000 đồng án phí sơ thẩm; Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế, nộp 170 triệu đồng.

Trần Văn Sinh, cựu Trưởng phòng Kỹ thuật dự toán, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, nộp 200 triệu đồng; Đào Xuân Sinh, Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng SHT, và Hoàng Xuân Hiệp, cựu Trưởng phòng Kinh tế phát triển đô thị, Viện Kinh tế xây dựng, mỗi người nộp 20 triệu đồng.

Nguyễn Kim Trung, cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, nộp 100 triệu đồng; Lê Văn Cư, cựu Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, nộp 50 triệu đồng; Nguyễn Doãn Tú, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế, nộp thêm 120 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền 8 bị cáo nộp thêm để khắc phục hậu quả là 1,78 tỷ đồng.

Hai bị cáo còn lại là Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Nam Sông Hồng, và Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế, không nộp thêm tiền.

Trước đó, tại phiên xử ngày 30/9, thay vì tuyên án như dự kiến, Hội đồng xét xử phúc thẩm đã quay lại phần xét hỏi để cho các bị cáo, luật sư được trình bày mong muốn bàn bạc với gia đình tiếp tục được nộp thêm tiền nhằm khắc phục hậu quả chung của vụ án. Hội đồng xét xử đã quyết định dành thêm thời gian chiều cùng ngày và sáng 1/10 để các bị cáo tiếp tục khắc phục hậu quả.

Bốn bị cáo được đề nghị án treo

Trước khi vào phần xét hỏi, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Cụ thể: đề nghị giảm án cho cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù.

Bị cáo Trần Văn Sinh được đề nghị giảm từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù; bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn đề nghị giảm từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù; Nguyễn Chiến Thắng đề nghị giảm 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù; Đào Xuân Sinh đề nghị từ 6-12 tháng tù.

Ngoài ra, đại diện Viện Kiểm sát cũng đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo, chuyển từ hình phạt tù giam sang tù treo với các bị cáo Nguyễn Kim Trung, Nguyễn Doãn Tú, Lê Văn Cư và Hoàng Xuân Hiệp.

Bị cáo Lê Thanh Thiêm được đề nghị giảm từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng.

Luật sư đề nghị cho bị cáo Tiến giảm án dưới 3 năm tù, cho hưởng án treo

Tại phiên tòa, các bị cáo đã nêu tình tiết giảm nhẹ như nhân thân tốt; gia đình có công với cách mạng; bản thân có thành tích trong công tác, được tặng nhiều bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương.

Một số bị cáo nêu tình trạng khó khăn, cơ thể già yếu, mắc nhiều bệnh nền. Họ cho rằng quá trình thực hiện dự án cũng chịu nhiều áp lực về chất lượng công trình cũng như tiến độ.

Quang cảnh phiên tòa. (Ảnh: H.N)

Tranh luận sau quan điểm mới của Viện Kiểm sát, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cựu Bộ trưởng Y tế tiếp tục đề nghị Tòa xem xét giảm án thêm cho bị cáo này.

Theo luật sư, bị cáo Tiến và gia đình đã hoàn thành toàn bộ trách nhiệm khắc phục được xác định đối với bản thân bị cáo theo bản án sơ thẩm là 108,5 tỷ đồng tiếp tục tự nguyện nộp thêm 1,1 tỷ đồng để hỗ trợ khắc phục hậu quả chung vụ án. Đây là tình tiết mới, thể hiện "thiện chí muốn khắc phục đến cùng hậu quả vụ án" và cần được Hội đồng xét xử xem xét khi lượng hình.

Luật sư cũng đề nghị tòa cân nhắc tuổi tác, quá trình công tác, những thành tích của bà Tiến và mục đích không tư lợi của cựu trưởng ngành y tế với 2 dự án. Hai bệnh viện được triển khai ở chặng cuối khi bị cáo giữ trọng trách cao nhất của ngành.

Tuy bị cáo đã có những quyết định sai nhưng tại phiên sơ thẩm, cựu Bộ trưởng đã luôn khai mục đích của những quyết định đó là "để đời" những bệnh viện hiện đại, được thiết kế và vận hành theo những tiêu chuẩn tiên tiến của châu Âu, phục vụ người dân lâu dài.

Hiện tại hai bệnh viện đã đi vào hoạt động. Điều đáng nói là sau một thời gian rất ngắn, hai bệnh viện không chỉ đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của người dân mà còn đề nghị mở rộng giường bệnh tại mỗi cơ sở. Đây là kết quả thực tế cần được xem xét khi đánh giá hậu quả của vụ án cũng như khi đối chiếu với chính sách đặc thù được Quốc hội ban hành tại Nghị quyết số 37/2026/QH16.

Từ những phân tích của mình, luật sư đề nghị Hội đồng xét xử giảm hình phạt cho bà Tiến xuống dưới 3 năm tù và cho hưởng án treo.

Nêu quan điểm đối đáp, đại diện Viện Kiểm sát giữ nguyên quan điểm như đã đề nghị.

Hội đồng xét xử sẽ tuyên án vào chiều 7/10.

Theo cáo trạng, vụ án này có 2 khoản thiệt hại gồm thuê tư vấn nước ngoài sai quy định, gây thất thoát hơn 70 tỷ đồng và lãng phí là 733 tỷ đồng khi dự án bị đình trệ. Tổng số tiền thiệt hại, thất thoát lãng phí trong vụ án là hơn 803 tỷ đồng.

Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng các điều luật, buộc các bị cáo liên quan phải có nghĩa vụ liên đới nộp toàn bộ số tiền hơn 803 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước theo tỷ lệ nghĩa vụ tương ứng với vai trò, hành vi của từng bị cáo.

Đến nay, tổng số tiền khắc phục hậu quả vụ án còn thiếu khoảng 570 tỷ đồng.