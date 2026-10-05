Sẽ trình HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc do sắp xếp ấp, khóm

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Hoàng Đình Liêm chủ trì hội nghị. Tham dự có Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Thị Nhung; lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND, Văn phòng UBND tỉnh cùng đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo.

Tham dự hội nghị có Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Thị Nhung (bên trái).

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Hoàng Đình Liêm đề nghị cơ quan soạn thảo dự thảo Nghị quyết tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các đại biểu.

Dự thảo Nghị quyết sẽ trình tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khoá XI. Qua đó, cụ thể hoá chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về giải quyết chế độ, chính sách đối với đội ngũ chịu tác động trong quá trình sắp xếp, tổ chức lại ấp, khóm, cơ cấu, kiện toàn đội ngũ.

Đồng thời, tạo cơ sở pháp lý để ngân sách tỉnh thực hiện chính sách hỗ trợ một lần đối với những trường hợp không tiếp tục được bố trí nhưng không thuộc phạm vi chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP.

Đại diện cơ quan soạn thảo,

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lê Minh Hiền báo cáo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết xin ý kiến thẩm tra.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu thống nhất với chủ trương ban hành chính sách đặc thù của tỉnh. Điều này hướng đến mục tiêu công bằng, thống nhất, công khai, minh bạch trong rà soát và giải quyết chế độ giữa các địa phương; đồng thời thể hiện sự ghi nhận, quan tâm của tỉnh đối với quá trình đóng góp của đội ngũ ở cơ sở, góp phần ổn định tư tưởng, đời sống và tạo sự đồng thuận sau khi sắp xếp ấp, khóm.

Đồng chí Trương Ngọc Thảo, Bí thư Đảng uỷ xã Châu Thới, thành viên Ban Pháp chế, HĐND tỉnh, đánh giá cao ý nghĩa nhân văn của nội dung dự thảo Nghị quyết đối với lực lượng người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở.

Tuy nhiên, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ phương án đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện, tránh tình trạng chính sách ban hành nhưng vướng mắc trong khâu triển khai.

Phó Trưởng ban Pháp chế Trần Văn Hoà quan tâm việc đảm bảo nguồn kinh phí triển khai chính sách.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Hoàng Đình Liêm đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các đại biểu; khẩn trương bổ sung báo cáo về nguồn lực tài chính và hoàn thiện Tờ trình, dự thảo Nghị quyết để trình HĐND tỉnh xem xét tại kỳ họp sắp tới./.