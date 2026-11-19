Đếm ngược thời gian đến Festival Tôm Cà Mau 2026. (Ảnh: Ban tổ chức)

Theo đó, lễ khai mạc sẽ chính thức diễn ra vào tối 21/11 tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, đường Lê Duẩn, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau. Chương trình do Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau tổ chức.

Ban tổ chức thông tin, “Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP gắn với hoạt động du lịch cấp vùng” tại tỉnh Cà Mau năm 2026 là hoạt động thứ 2 nằm trong chuỗi ba “Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP gắn với du lịch cấp vùng” năm 2026. Trước đó, chương trình đã được tổ chức tại Lào Cai (tháng 10/2026 trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa du lịch Mường Lò) và sự kiện thứ 3 dự kiến sẽ tổ chức tại Lâm Đồng, gắn với Festival Hoa Đà Lạt vào tháng 12/2026.

Cũng theo Ban tổ chức, không gian nhằm nâng cao hình ảnh thương hiệu OCOP Việt Nam đối với du khách trong nước và quốc tế, hướng tới quảng bá đặc sản địa phương, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP; đồng thời tăng cường liên kết giữa sản xuất nông nghiệp với phát triển du lịch.

Công tác thi công, triển khai không gian đang được tập trung hoàn tất, sẵn sàng cho khai mạc vào 21/11 tới đây. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đây cũng là dịp để doanh nghiệp, hợp tác xã giới thiệu sản phẩm trực tiếp đến người tiêu dùng, kết nối với đối tác phân phối và doanh nghiệp lữ hành, tìm kiếm cơ hội đưa đặc sản địa phương vào hệ thống quà tặng du lịch, các điểm bán tại khu, điểm du lịch và chương trình trải nghiệm nông thôn.

Thông qua hoạt động trưng bày và trải nghiệm trực tiếp, các chủ thể OCOP có thêm cơ hội giới thiệu câu chuyện sản phẩm, quy trình sản xuất, giá trị văn hóa bản địa và những nét đặc trưng làm nên thương hiệu của từng địa phương. Việc kết nối với doanh nghiệp phân phối, đơn vị kinh doanh du lịch cũng góp phần mở rộng mạng lưới tiêu thụ, giúp sản phẩm tiếp cận nhiều nhóm khách hàng hơn.

Những sản phẩm nông nghiệp chế biến, dược liệu, đặc sản ẩm thực hay hàng thủ công truyền thống, khi được giới thiệu cùng câu chuyện về vùng đất và cộng đồng tạo ra sản phẩm, sẽ góp phần gia tăng sức hấp dẫn đối với du khách, đồng thời mở thêm đầu ra cho các chủ thể sản xuất.

Đây cũng là hướng kết nối phù hợp với phát triển du lịch nông thôn, trong đó giá trị điểm đến không chỉ nằm ở cảnh quan mà còn được tạo nên từ sản vật, văn hóa, nghề truyền thống và sinh hoạt cộng đồng.

Việc đưa sản phẩm OCOP vào các hoạt động tham quan, trải nghiệm, giới thiệu ẩm thực và mua sắm quà tặng có thể góp phần gia tăng chi tiêu của du khách, kéo dài chuỗi giá trị du lịch và tạo thêm sinh kế cho người dân địa phương.

Với một không gian rộng 400m² trưng bày sản phẩm của 30 đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã đến từ 14 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Đắk Lắk, Nghệ An, Tây Ninh, Đồng Nai, Tuyên Quang, Lào Cai, An Giang, Đà Nẵng và Cà Mau, chương trình quy tụ nhiều sản phẩm OCOP tiêu biểu và đặc sản vùng miền, trong đó có: nước mắm Phú Quốc Huỳnh Khoa, chả mực Quảng Ninh, tôm khô, khô cá lóc, bánh phồng tôm Nhà Cổ; hạt điều, hạt macca, hạt kơnia; tắc sấy dẻo mật ong, khóm sấy dẻo muối ớt, mứt mận Hòa An-Cao Lãnh, mãng cầu sấy dẻo muối ớt, mứt atiso đỏ; trà Thái Nguyên, trà sen và các chế phẩm từ sen (trà sen hồng, trà lá sen, trà tâm sen, trà sen sâm Ngọc Linh, trà sen Shan tuyết, trà sen Dotha Lotus thượng hạng, sữa hạt sen, trà sữa sen hoa cúc), trà và nước cốt atiso đỏ, rượu hoa quả lên men tự nhiên; lạp xưởng, chả giò, bánh bao Gia Bảo Đồng Tháp, bánh phồng chay Nhà Cổ, dưa kiệu, nước cốt phở, phở ăn liền; các loại gia vị và nước chấm (muối tôm, muối ớt, muối tiêu, mắc khén, hạt dổi, chẩm chéo, nước chấm đặc sản); các nhóm dược liệu và sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

Điểm nhấn của “Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP gắn với du lịch cấp vùng” năm 2026, trong đó có Cà Mau chính là không gian được thiết kế, dàn dựng bằng vật liệu tre, nứa thân thiện với môi trường, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Song song, Festival Tôm Cà Mau với quy mô 350 gian hàng, được phân chia theo các không gian trưng bày, triển lãm và thương mại ngành tôm; không gian trưng bày, triển lãm và thương mại sản phẩm OCOP; không gian giới thiệu việc làm; không gian ẩm thực cùng khu trưng bày nghệ thuật “Tôm Cà Mau - Hành trình bứt phá-Khát vọng vươn xa”.

Nhiều hoạt động sự kiện sẽ diễn ra trong khuôn khổ Festival Tôm Cà Mau như: hội nghị kết nối cung cầu; hội nghị phát triển ngành hàng tôm Việt Nam; “Ngày hội việc làm” tỉnh Cà Mau lần thứ II năm 2026 (ngày 21-23/11), quảng bá và trình diễn chế biến món ăn từ tôm, cua Cà Mau (hằng đêm 21-23/11); các hoạt động vui chơi, trải nghiệm về tôm: bắt tôm nhanh, câu tôm càng xanh, phân loại tôm, xếp hình con tôm Cà Mau, hóa trang “Tôm vui” (ngày 21-23/11). Đặc biệt, ngày 21/11, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị tổng kết phát triển ngành tôm nước lợ năm 2026, triển khai kế hoạch sản xuất năm 2027.

Ngoài ra, phải kể đến các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao hưởng ứng như: Đêm hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Cà Mau với chủ đề “Bừng sáng bản sắc văn hóa Cà Mau”; Diễu hành, biểu diễn đường phố của các xã, phường; Không gian văn hóa, ẩm thực và làng nghề truyền thống các dân tộc tỉnh Cà Mau; Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Cà Mau lần thứ II năm 2026; Liên hoan Múa và độc tấu, hòa tấu nhạc Ngũ âm của người Khmer tỉnh Cà Mau năm 2026, gắn với Lễ hội Ok Om Bok; Giải đua vỏ máy Composite tỉnh Cà Mau mở rộng lần thứ IV năm 2026; Giải Marathon-Cà Mau 2026 Cúp Petrovietnam; cuộc thi “Người đẹp Đất Mũi qua ảnh” lần thứ I năm 2026.

Gắn với các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 không chỉ là dịp quảng bá sản phẩm chủ lực mà còn góp phần giới thiệu văn hóa, con người, ẩm thực và tiềm năng du lịch địa phương.

Với thông điệp “Tôm Cà Mau-Vươn tầm thế giới”, festival được kỳ vọng tạo thêm cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm và sức cạnh tranh của thương hiệu tôm Cà Mau trên thị trường trong nước và quốc tế.