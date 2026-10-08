Sẽ trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng trong Ngày hội Đổi mới sáng tạo Đồng Nai năm 2026

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi chủ trì cuộc họp. Ảnh: Văn Truyên

Theo Tiến sĩ Hoàng Thị Bích Hằng, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố, năm 2026 là lần đầu tiên Ban tổ chức cuộc thi chia 13 cụm theo địa bàn xã, phường để tổ chức vòng loại ban đầu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham gia.

Tiến sĩ Hoàng Thị Bích Hằng, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố Đồng Nai báo cáo kết quả triển khai cuộc thi. Ảnh: Văn Truyên

Công tác tuyên truyền, phát động cuộc thi được các cụm triển khai đồng bộ đến đối tượng thanh thiếu niên, nhi đồng. Qua đó, các cụm đã tiếp nhận hơn 2 ngàn giải pháp của tác giả, nhóm tác giả thuộc 5 lĩnh vực, gồm: đồ dùng dành cho học tập; phần mềm tin học; sản phẩm thân thiện với môi trường; các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; các giải pháp kỹ thuật ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Các cụm thi đã chọn trao 506 giải cấp cụm. Từ kết quả này, có 268 giải pháp tiêu biểu được giới thiệu tham gia cuộc thi cấp thành phố. Ban tổ chức sau đó đã tuyển chọn 99 giải pháp để trao giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cuộc thi cấp thành phố. Đồng thời, chọn 54 giải pháp xuất sắc gửi tham dự cuộc thi cấp toàn quốc. So với năm 2025, cuộc thi năm 2026 tăng 24 giải pháp và tăng 26 giải, điều này cho thấy quy mô và sức lan tỏa của cuộc thi tiếp tục được mở rộng.

Tại buổi làm việc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi cho hay: Lễ trao giải cuộc thi năm 2026 sẽ được kết hợp tổ chức trong khuôn khổ của Ngày hội Đổi mới sáng tạo Đồng Nai năm 2026 diễn ra từ ngày 30-10 đến 1-11. Đồng thời, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật phối hợp cùng các ngành xây dựng không gian trưng bày, giới thiệu các giải pháp tiêu biểu đạt giải qua các cuộc thi, không gian trải nghiệm dành cho người dân…

Đối với cuộc thi năm 2027, đồng chí Lê Trường Sơn yêu cầu Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố cùng các sở, ngành, địa phương phải đảm bảo mục tiêu cuộc thi phát huy được sự sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng và các trường học. Tăng cường sự tham gia, hỗ trợ của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật đối với cuộc thi cấp cụm. Hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật phải có sự phối hợp với các ngành, trong đó có Sở Khoa học và Công nghệ thành phố. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố cần tiến hành nâng cấp trang thông tin điện tử của đơn vị hướng đến nhiều tiện ích hơn, quản trị mạnh hơn nhằm thu hút sự quan tâm của công chúng…