Sẽ tổ chức Lễ hội Trung thu “Hải trình ánh trăng”

Nhằm tạo không gian văn hóa, vui chơi ý nghĩa cho thiếu nhi, người dân và du khách, ngày 25-9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức Lễ hội Trung thu “Hải trình ánh trăng” tại Quảng trường 2 tháng 4 (phường Nha Trang). Đây là lần đầu tiên Khánh Hòa tổ chức lễ hội Trung thu quy mô lớn, kết hợp các giá trị truyền thống với hình ảnh biển, đảo và hệ sinh thái đại dương. Lễ hội cũng góp phần làm phong phú sản phẩm văn hóa, du lịch của địa phương trong dịp Tết Trung thu.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo đó, điểm nhấn của “Hải trình ánh trăng” là không gian mascot (linh vật) khổng lồ cao hơn 4m, được thiết kế theo hình tượng những sinh vật biển gắn với hành trình “Hải trình tứ vịnh”. Trong đó, chim yến là người bạn dẫn đường; cá heo và cá mao tiên thể hiện sức sống tươi trẻ; rùa biển gợi sự bình yên, bền bỉ; cá voi tượng trưng cho sức mạnh đại dương và khát vọng vươn xa; cá ngựa kể câu chuyện về vẻ đẹp kỳ diệu của hệ sinh thái nguyên sơ Vĩnh Hy. Các mascot không chỉ tạo điểm nhấn trực quan, điểm check-in cho người dân và du khách mà còn mở ra cách tiếp cận sinh động để trẻ em khám phá thế giới sinh vật biển, qua đó nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường biển.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Hoạt động được kỳ vọng tạo dấu ấn đặc biệt là chương trình thắp sáng lồng đèn. Các em nhỏ và gia đình được khuyến khích mang theo những chiếc lồng đèn chứa đựng ước mơ của mình; ban tổ chức cũng chuẩn bị lồng đèn để tặng người dân và du khách. Hàng nghìn ngọn đèn cùng thắp sáng bên bờ biển Nha Trang sẽ tạo nên “biển ánh sáng”, kết nối cộng đồng dưới cùng một vầng trăng rằm. Trong khuôn khổ lễ hội còn có các gian hàng workshop sáng tạo; trò chơi dân gian; chương trình nghệ thuật; bài chòi; gặp gỡ nhân vật tuồng; giao lưu cùng chị Hằng, chú Cuội và biểu diễn Lân - Sư - Rồng. Qua đó, trẻ em không chỉ được vui chơi mà còn có cơ hội trải nghiệm, tìm hiểu những giá trị văn hóa truyền thống.

Ảnh minh họa.

Không gian lễ hội cũng sẽ được mở rộng đến Quảng trường 16 tháng 4 (phường Đông Hải) với các hoạt động thi trang trí lồng đèn, biểu diễn nghệ thuật và múa Lân - Sư - Rồng, tạo thêm điểm vui chơi Trung thu cho trẻ em và người dân địa phương. Đặc biệt, “Hải trình ánh trăng” còn lan tỏa tinh thần sẻ chia thông qua chương trình “Trăng gửi ước mơ”. Ban tổ chức sẽ tặng hàng nghìn tập vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trong đó chú trọng các em nhỏ tại các xã đảo trên địa bàn tỉnh, góp phần tiếp sức cho các em trong năm học mới.

Với sự kết hợp giữa nét đẹp Tết Trung thu truyền thống, không gian biển đặc trưng và các hoạt động cộng đồng, “Hải trình ánh trăng” được kỳ vọng trở thành điểm nhấn văn hóa - du lịch mới của Khánh Hòa, mang đến cho thiếu nhi, người dân và du khách một mùa Trung thu giàu trải nghiệm, đậm sắc màu phố biển.