Sẽ thí điểm xử phạt khoảng cách an toàn trên cao tốc

Tại cuộc họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Xây dựng chiều ngày 15/10, trả lời câu hỏi của PV Báo CAND về vấn đề quy định giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc đang nhận được rất nhiều ý kiến, đại diện Bộ Xây dựng cho hay, đang triển khai nhiều nhóm giải pháp trọng tâm.

Đại diện Vụ Vận tải và An toàn giao thông (Bộ Xây dựng) cho biết, theo đánh giá từ cơ quan chức năng, thời gian qua, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đã đạt nhiều kết quả tích cực, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí: Số vụ, số người chết và số người bị thương.

Mặc dù vậy, tình hình tai nạn vẫn diễn biến phức tạp. Thống kê trong 9 tháng đầu năm cho thấy, trung bình mỗi ngày cả nước có từ 26,54 người tử vong vì tai nạn giao thông, ước tính cả năm con số này lên tới gần 10.000 người.

Theo Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn giao thông Lê Kim Thành, vi phạm quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra tai nạn, chiếm khoảng 18% số vụ. Về mặt vật lý, xe chạy tốc độ càng cao hoặc có tải trọng càng lớn (như xe tải, xe khách) thì động năng càng lớn, đòi hỏi quãng đường hãm phanh và khoảng cách trượt an toàn dài hơn đáng kể.

Quy định khoảng cách và tốc độ đã được thể chế hóa qua nhiều thông tư hướng dẫn (như Thông tư 13/2009, Thông tư 31, Thông tư 38/2024), phù hợp với thông lệ quốc tế và Công ước Viena 1968, nhằm hướng tới xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật giao thông.

Những cao tốc trọng điểm thí điểm bố trí hệ thống biển báo khoảng cách và xử phạt vi phạm sẽ được thông báo.

Ông Lê Kim Thành cho hay, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Xây dựng, các cơ quan chuyên ngành đang tập trung triển khai nhiều nhóm giải pháp đồng bộ trong thời gian tới.

Trước tiên là rà soát tổ chức giao thông và hệ thống báo hiệu. Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với các địa phương rà soát toàn bộ hệ thống biển báo trên cao tốc; bổ sung các hình thức báo hiệu chỉ dẫn trực quan, giúp tài xế dễ dàng nhận biết và chủ động duy trì tốc độ, khoảng cách an toàn.

Bộ Xây dựng cũng sẽ đánh giá toàn diện thực tiễn thi hành để xem xét sửa đổi, hoàn thiện các quy định tại Thông tư 38/2024 nếu thấy cần thiết.

Cùng với đó là đẩy mạnh hướng dẫn cho người lái xe cách xử lý và duy trì khoảng cách an toàn trong các tình huống giao thông phức tạp như đường đông, thời tiết xấu hoặc khi xe phía trước giảm tốc đột ngột.

Một nhóm giải pháp nữa là nghiên cứu cập nhật giáo trình đào tạo lái xe, tập trung nâng cao kỹ năng thực hành duy trì khoảng cách an toàn trên đường cao tốc.

“Cục Đường bộ Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) triển khai thí điểm bố trí hệ thống biển báo khoảng cách và chỉ dẫn an toàn trên một số tuyến cao tốc trọng điểm trước khi đánh giá, nhân rộng”, ông Lê Kim Thành cho biết thêm.