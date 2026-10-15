Bộ Xây dựng sẽ thí điểm quy định về tốc độ, khoảng cách trên một số tuyến cao tốc. Ảnh: Phạm Đức

Theo ông Lê Kim Thành, thời gian qua, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đạt nhiều kết quả tích cực, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người tử vong và số người bị thương. Tuy nhiên, tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp. Trong 9 tháng năm 2026, trung bình mỗi ngày có 26,54 người tử vong; ước tính cả năm, số người tử vong do tai nạn giao thông dưới 10.000 người, vẫn là con số đáng lo ngại.

Một trong những nguyên nhân gây tai nạn là vi phạm tốc độ và khoảng cách an toàn. Theo ông Thành, nhóm nguyên nhân này chiếm trung bình khoảng 18%. Tốc độ càng cao, quãng đường phanh càng dài; phương tiện có khối lượng lớn càng cần khoảng cách an toàn phù hợp để xử lý tình huống.

Ông Thành nhấn mạnh, bên cạnh hoàn thiện quy định và tăng cường xử lý vi phạm, việc hình thành thói quen chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa tai nạn.

Việt Nam là thành viên Công ước Vienna năm 1968 về giao thông đường bộ. Các quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn đã được thể hiện trong các thông tư của Bộ Xây dựng, gồm Thông tư số 13, Thông tư số 31 và Thông tư số 38; đồng thời, Nghị định số 168 của Chính phủ cũng quy định xử phạt các hành vi vi phạm liên quan.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp rà soát quy định về khoảng cách an toàn đối với xe tham gia giao thông đường bộ, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên ngành nghiên cứu giải pháp tổ chức giao thông, bổ sung báo hiệu trực quan trên các tuyến cao tốc, giúp lái xe nhận biết và thực hiện đúng quy định.

Bộ sẽ rà soát, đánh giá các quy định về tốc độ và khoảng cách để xem xét sửa đổi Thông tư số 38 nếu cần thiết; đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn lái xe chủ động giảm tốc độ khi lưu thông trong điều kiện đông phương tiện, thời tiết xấu hoặc khi phải phanh đột ngột. Nội dung đào tạo lái xe về duy trì khoảng cách an toàn cũng sẽ được hoàn thiện.

Theo ông Lê Kim Thành, Bộ Xây dựng dự kiến triển khai thí điểm trên một số tuyến cao tốc. Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã gửi danh sách các tuyến đường, khu vực dự kiến thực hiện. Cục Đường bộ Việt Nam đang giao các khu quản lý đường bộ, sở xây dựng địa phương và lực lượng chức năng bố trí biển báo, hướng dẫn và thông báo đến các cơ quan, đơn vị, người dân trước khi áp dụng.