Sẽ thí điểm quy định chỉ cho phép sử dụng làn trái ngoài cùng để vượt từ quý IV/2026

Liên quan đến việc tổ chức giao thông sử dụng làn bên trái để sử dụng làn vượt và việc xử lý các xe bám làn trái. Hiện nay, trong quá trình thực thi trên cao tốc nhận thấy rằng có rất nhiều phương tiện khi lưu thông trên đường chủ động bám làn trái và lưu thông rất chậm. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến các phương tiện khác trên đường, đặc biệt gây ra việc giảm tốc độ đột ngột, từ đó giảm lưu thông gây xung đột, ùn tắc giao thông.

Cao tốc Hà Nội-Hải Phòng (Ảnh: VGP)

Lực lượng chức năng đã trực tiếp khảo sát và phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu tổ chức thí điểm tại cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cao tốc Pháp Vân – Cao Bồ. Theo đó, sẽ tổ chức hoàn thiện hệ thống báo hiệu, vạch sơn trên đường và dự kiến thí điểm vào Quý IV năm 2026. Trên cơ sở đó sẽ tiếp tục đánh giá, hoàn thiện trên các đoạn tuyến khác có đủ điều kiện. Đây là giải pháp tổ chức giao thông có tác động trực tiếp đến hoạt động của phương tiện trên tuyến nên phải được chuẩn bị đồng bộ, thận trọng.

Hiện, phía lực lượng chức năng đã trực tiếp cho cán bộ, chiến sĩ sử dụng phương tiện đi trên đường và có quay phim, chụp ảnh để hướng dẫn các kỹ năng đi đường để đảm bảo người dân có thể nắm bắt được chủ trương, phương thức lưu thông trên đường theo tổ chức lưu thông mới.

Đối với tình trạng xe đi chậm, bám làn trái, Cục Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo tăng cường tuần tra, kiểm soát; khai thác camera, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và thông tin phản ánh của người dân để phát hiện, xử lý. Trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và tuyến Hà Nội - Lào Cai, lực lượng chức năng đã xử lý 2 trường hợp vi phạm liên quan đến hành vi này.

Theo quy định tại Điều 13 và Điều 25, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định phương tiện di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải; mỗi lần chuyển làn chỉ được chuyển sang một làn liền kề, phải báo hiệu, quan sát và bảo đảm an toàn. Việc xử lý được căn cứ vào tổ chức giao thông, tốc độ phương tiện, diễn biến dòng xe và chứng cứ cụ thể; không phải mọi trường hợp đi ở làn sát dải phân cách giữa đều mặc nhiên là vi phạm.

Khi đủ căn cứ, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ xử lý các hành vi như: không chấp hành biển báo, vạch kẻ đường; đi không bên phải, trừ đúng làn; chuyển cùng lúc qua hai làn hoặc đi chậm nhưng không đi về làn đường bên phải theo quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP.

Cùng với việc xử lý vi phạm, Cục Cảnh sát giao thông sẽ phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ rà soát, điều chỉnh hệ thống báo hiệu tại những vị trí cần thiết; tăng cường hướng dẫn trên bảng thông tin điện tử và đẩy mạnh tuyên truyền để người điều khiển phương tiện hiểu đúng nguyên tắc: đi đúng làn, đúng tốc độ; chỉ sử dụng làn sát dải phân cách giữa để vượt khi đủ điều kiện và chủ động trở về làn bên phải sau khi vượt an toàn.