Sẽ thay thế nhà thầu thi công chậm các khu tái định cư cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Ngày 13/10, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế vừa ký văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tập trung triển khai thực hiện dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các nhà thầu phải tập trung, đẩy nhanh thi công tuyến chính và các khu tái định cư dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Trong đó, UBND tỉnh Gia Lai giao Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng, Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tăng cường công tác quản lý chặt chẽ về tiến độ, chất lượng, khối lượng đối với các hạng mục công trình xây dựng. Lưu ý tăng cường công tác quản lý chặt chẽ việc sử dụng các nhà thầu phụ tham gia dự án phải đảm bảo theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Giám đốc các Ban QLDA phải chịu trách nhiệm toàn diện về quản lý chất lượng, tiến độ, tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành về đầu tư công, phòng chống lãng phí, tiêu cực trong quá trình triển khai dự án.

"Chỉ đạo các đơn vị thi công các khu tái định cư phải tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công hợp lý để sớm hoàn thành xây dựng, đảm bảo điều kiện để bàn giao đất ở tái định cư cho các hộ dân xây dựng nhà ở, chậm nhất đến ngày 25/10. Trường hợp nhà thầu thi công không đáp ứng tiến độ yêu cầu, thì xem xét thay thế nhà thầu khác để thực hiện", văn bản nêu.

Đối với dự án thành phần 3, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn giao Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh chỉ đạo nhà thầu thi công tập trung bố trí đầy đủ nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công hợp lý, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo thực hiện dự án.

Cụ thể, đối với gói thầu XL-01 (liên danh các nhà thầu Dacinco, Công ty 510, Thiên Hoàng, Trường Long, New Sun và các nhà thầu phụ thi công) phải khẩn trương triển khai các giải pháp khoa học, hợp lý. Trường hợp các nhà thầu thi công không có giải pháp hiệu quả bù tiến độ, để chậm trễ thì Ban QLDA phải lập hồ sơ, xử lý theo quy định.

Đối với gói thầu XL-02 (liên danh nhà thầu Lizen, 471, Trí Nam thi công), phải tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu vượt tiến độ để đảm bảo yêu cầu về thời gian thông tuyến và đảm bảo kế hoạch giải ngân vốn bố trí cho dự án.

Đối với dự án thành phần 1, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai giao Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh chỉ đạo nhà thầu tập trung triển khai thi công, tăng cường ba ca bốn kíp, bố trí nhiều mũi thi công, tổ chức thi công hợp lý để dự trù bù lại khoảng thời gian mùa mưa sắp đến. Nhất là các nhà thầu phụ thi công mới chỉ đạt mức đáp ứng yêu cầu tiến độ, phải tập trung triển khai ngay.

Đối với dự án thành phần 2, các gói thầu triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức thi công còn chậm, khối lượng thực hiện chuyển biến không đáng kể, chưa tương xứng với phạm vi mặt bằng đã bàn giao.

Đồng thời, yêu cầu Ban QLDA khẩn trương làm việc với nhà thầu để có giải pháp tổ chức thi công hiệu quả nhằm đảm bảo tiến độ dự án. Trong đó, phải tập trung triển khai phương án đưa máy móc, thiết bị tiếp cận các cửa hầm để sớm tổ chức thi công khoan các hầm An Khê, Mang Yang.

Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư có tổng chiều dài 125km. Toàn tuyến được đầu tư hoàn chỉnh với quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường và cầu 24,75m, tốc độ thiết kế 100km/h, mặt đường bằng bê tông nhựa. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 43.734 tỷ đồng, gồm 42.484 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương và 1.250 tỷ đồng ngân sách địa phương. Dự án thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2029.