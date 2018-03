Sẽ tháo dỡ công trình xâm hại di sản thế giới Tràng An

Ngày 27/3, tin từ Huyện Hoa Lư (Ninh Bình) cho biết sẽ sớm tháo dỡ, cưỡng chế công trình xây dựng trái phép trong vùng lõi di sản Tràng An do Công ty CP Du lịch Tràng An thực hiện từ tháng 8/2017.