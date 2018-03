Sẽ tháo dỡ 900 bậc thang xây dựng trái phép tại khu vực Tràng An cổ

Ngày 26/3, Huyện ủy, UBND huyện Hoa Lư (Ninh Bình) tổ chức họp bàn phương án tháo dỡ công trình xây dựng trái phép tại khu vực Tràng An cổ (thôn Tràng An, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư).

Công trình xây dựng trái phép tại khu vực Tràng An Cổ (thôn Trường An, xã Trường Yên, Hoa Lư, Ninh Bình). Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Bí thư Huyện ủy Hoa Lư Nguyễn Sĩ Trí bày tỏ quan điểm: Việc lên phương án tháo dỡ công trình xây dựng trái phép tại khu vực Tràng An cổ phải được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Theo đó, tổng chiều dài hệ thống bậc thang lên xuống núi Cái Hạ do Công ty Cổ phần Du lịch Tràng An xây dựng trái phép là 510 m với hơn 900 bậc thang sẽ được lên phương án tháo dỡ kỹ lưỡng nhằm đảm bảo an toàn và giữ cảnh quan cho vùng lõi di sản.

Chính quyền địa phương sẽ xử lý những sai phạm có liên quan của Công ty Cổ phần du lịch Tràng An như: Hoạt động du lịch chưa được cấp phép, tự ý bán vé cho du khách tham quan đường thủy, sử dụng đội ngũ hướng dẫn viên trái quy định...

Trước hết, huyện Hoa Lư sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động Công ty Cổ phần Du lịch Tràng An tự giác tháo dỡ công trình vi phạm. Nếu Công ty không thực hiện, huyện sẽ tổ chức cưỡng chế. Phương án cưỡng chế được thực hiện theo cơ sở pháp lý cao nhất là kết luận của Đoàn Thanh tra liên ngành tỉnh Ninh Bình.

Về phương án tháo dỡ, huyện Hoa Lư sẽ xin ý kiến UBND tỉnh, phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng để thực hiện. Các nhân viên lái đò tại bến thuyền Tràng An cổ sẽ được chính quyền địa phương bố trí công việc phù hợp để có nguồn thu nhập, có thể sẽ hỗ trợ một phần kinh phí để chuyển đổi nghề nghiệp.

Trước đó, TTXVN đã phản ánh, tại khu vực Tràng An cổ, hoạt động xây dựng trái với quy định đã diễn ra trên núi Huyền Vũ, xâm phạm đến vùng lõi của Di sản thế giới Tràng An. Để giải quyết tình trạng này, UBND tỉnh Ninh Bình đang quyết liệt chỉ đạo các ngành hữu quan, UBND huyện Hoa Lư thực hiện nghiêm túc chức năng, nhiệm vụ trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản thế giới...

Đức Phương (TTXVN)