Trụ sở Thanh tra Chính phủ (ảnh minh họa).

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1032/QĐ-TTCP ngày 12/11/2026 về Kế hoạch thanh tra năm 2027, gồm 108 cuộc thanh tra, trong đó có 59 cuộc thanh tra chính thức và 49 cuộc thanh tra dự phòng.

Đáng chú ý, tại Phụ lục II về danh sách 49 cuộc thanh tra dự phòng, Thanh tra Chính phủ dự kiến kiểm tra việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập tại TP Hồ Chí Minh và TP Đồng Nai.

Đối với TP Hồ Chí Minh, đối tượng thanh tra dự kiến gồm UBND thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, một số UBND cấp xã, cơ sở giáo dục công lập thuộc diện sắp xếp cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Nội dung thanh tra tập trung vào việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập, với thời kỳ thanh tra từ khi triển khai chủ trương sắp xếp trong giai đoạn 2025 - 2026 đến ngày 31/12/2026.

Tại TP Đồng Nai, nội dung và thời kỳ thanh tra tương tự, với đối tượng dự kiến gồm UBND thành phố, các sở liên quan, một số UBND cấp xã và cơ sở giáo dục công lập thuộc diện sắp xếp.

Cũng trong danh sách dự phòng, Thanh tra Chính phủ đưa vào kế hoạch cuộc thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân theo Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị tại tỉnh Cà Mau.

Đối tượng dự kiến gồm UBND tỉnh Cà Mau, Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Bảo hiểm xã hội tỉnh, một số UBND cấp xã, cơ sở y tế và các tổ chức, cá nhân liên quan. Thời kỳ thanh tra tính từ khi triển khai nghị quyết đến ngày 31/12/2026.

Cả ba cuộc thanh tra nêu trên đều do Cục III được phân công phụ trách, thời hạn dự kiến 45 ngày mỗi cuộc, thời gian triển khai dự kiến trong quý III và IV/2027.