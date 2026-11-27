Tại buổi họp trực tuyến Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN trình bày tờ trình nhấn mạnh vai trò và tính thực tiễn của Trung tâm. Theo đó, kế hoạch bám sát, căn cứ Hiến chương sửa đổi lần thứ VIII và các Quy chế của Giáo hội, trong bối cảnh xã hội phát triển công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo. Giáo hội xác định công tác truyền thông báo chí Phật giáo rất quan trọng.

Quang cảnh buổi họp trực tuyến tại Văn phòng Ban Thường trực Hội đồng Trị sự phía Nam - thiền viện Quảng Đức

Theo đó, Trung tâm Báo chí, Truyền thông và Chuyển đổi số Phật giáo là tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, hoạt động trên phạm vi toàn quốc.

Trung tâm này không phải là một Ban chuyên môn Trung ương, không phải là một cấp hành chính của Giáo hội, không mặc nhiên có tư cách cơ quan báo chí theo quy định của pháp luật về báo chí mà có nhiệm vụ tham mưu, xây dựng chiến lược phát triển báo chí, truyền thông và chuyển đổi số cho Ban Thường trực Hội đồng Trị sự; là đầu mối nghiệp vụ giúp Ban Thường trực Hội đồng Trị sự phối hợp với các cơ quan báo chí Phật giáo của Giáo hội và các cơ quan báo chí trong nước; quản trị, vận hành Cổng thông tin điện tử GHPGVN và các nền tảng truyền thông chính thức của Trung ương Giáo hội được giao quản lý.

Trung tâm sẽ xây dựng hệ thống theo dõi, tổng hợp, phân tích thông tin công khai trên báo chí và không gian mạng liên quan đến Giáo hội và Phật giáo; phát hiện, cảnh báo, tham mưu xử lý các thông tin sai lệch, giả mạo, xuyên tạc giáo lý, lợi dụng danh nghĩa Giáo hội hoặc xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thuộc Giáo hội.

Nhiệm vụ của Trung tâm là tham mưu xây dựng kế hoạch tổng thể chuyển đổi số của GHPGVN gồm: xây dựng, triển khai và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung của Giáo hội, bao gồm: cơ sở dữ liệu về tổ chức Giáo hội; cơ sở dữ liệu về Tăng Ni; cơ sở dữ liệu về cơ sở tự viện; cơ sở dữ liệu về chức sắc, chức việc, nhân sự Giáo hội; cơ sở dữ liệu về văn bản và hồ sơ hành chính; cơ sở dữ liệu về hoạt động Phật sự; cơ sở dữ liệu văn hóa, lịch sử và di sản Phật giáo; cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác theo quyết định của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự.

Trung tâm cũng xây dựng hệ thống quản lý văn bản, hồ sơ điện tử và điều hành công việc trên môi trường số; triển khai các giải pháp quản lý, xác thực văn bản điện tử, danh tính số nội bộ và hồ sơ điện tử của tổ chức, cá nhân thuộc Giáo hội; xây dựng hệ thống kết nối, tích hợp và chia sẻ dữ liệu giữa Trung ương Giáo hội với các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự các tỉnh, thành phố và các cơ sở tự viện.

Dự kiến, nhân sự Ban Giám đốc Trung tâm gồm Giám đốc và hai Phó Giám đốc Thường trực, cùng các Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn.

Theo đó, Giám đốc Trung tâm do một Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự đảm trách và làm việc trực tiếp với Tổng Thư ký và các Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội và Chánh Văn phòng Thường trực Hội đồng Trị sự tại TP.HCM trong công tác hành chính, tổng hợp, cung cấp thông tin, quản lý văn bản và điều hành công việc triển khai hệ thống quản trị số. Văn phòng Trung ương Giáo hội chịu trách nhiệm về quy trình nghiệp vụ hành chính, quản lý hồ sơ và các văn bản thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao.

Dự kiến, cơ cấu tổ chức của Trung tâm theo mô hình tinh gọn bao gồm: Ban Giám đốc Trung tâm, Hội đồng Cố vấn, Phòng Báo chí và Quan hệ truyền thông, Phòng Truyền thông đa phương tiện, Phòng Chuyển đổi số và Quản trị dữ liệu, Phòng Công nghệ và An toàn thông tin.