Sẽ thảm bê tông nhựa, làm hệ thống thoát nước đường Xuyên Á qua tỉnh An Giang

Sáng 11/11, đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh An Giang cho biết, UBND tỉnh An Giang đã phê duyệt kế hoạch chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương thực hiện quản lý, bảo trì đường bộ, tuyến đường Hành lang ven biển phía Nam (đoạn đi qua địa bàn xã Đông Hòa, An Minh) năm 2026.

Mặt đường Xuyên Á đoạn qua xã An Minh, xã Đông Hòa, tỉnh An Giang xuống cấp, hư hỏng nặng.

Theo Sở Xây dựng tỉnh An Giang, tuyến đường Xuyên Á hay Đường hành lang ven biển nối tỉnh An Giang với Cà Mau (đoạn Thứ Bảy - Ngã Bát) qua địa bàn xã Đông Hòa và An Minh có chiều dài khoảng 23km (từ Km52+299 - Km81+290) trước đây do Cục Đường bộ Việt Nam quản lý.

Từ năm 2025, Cục Đường bộ Việt Nam đã bàn giao đoạn đường trên về tỉnh An Giang quản lý. Hiện trạng mặt đường này đang khai thác đường cấp III đồng bằng, mặt đường rộng 7m, nền đường 12m, kết cấu mặt đường đá dăm láng nhựa, có thời gian khai thác trên 10 năm, mặt đường đã xuống cấp đến kỳ trung tu, đại tu.

Trong những năm qua, Khu Quản lý đường bộ IV (Cục Đường bộ Việt Nam) quản lý đã tiến hành sửa chữa mặt đường một số đoạn, cải thiện mặt đường vào cầu; tuy nhiên còn nhiều đoạn mặt đường láng nhựa bị hư hỏng, xuất hiện ổ gà chưa thể khắc phục triệt để.

Ổ gà xuất hiện trên đường dẫn vào các cầu trên tuyến đường Xuyên Á qua tỉnh An Giang.

Thời gian qua, Trung ương triển khai xây dựng các công trình trọng điểm trên khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long như: Cao tốc Bắc Nam (đoạn Cần Thơ - Cà Mau), đường Hồ Chí Minh, đường ra cảng Hòn Khoai, đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn...

Do đó trên tuyến đường Xuyên Á có lưu lượng phương tiện vận tải nặng lưu thông qua tuyến vận chuyển vật tư, máy móc, thiết bị thi công các dự án.

"Do nhiều phương tiện vận chuyển hàng hóa, thiết bị, nguyên liệu đi, đến từ khu vực nhà máy Khí Điện Đạm Cà Mau từ nơi cung cấp và đến tiêu thụ gây áp lực lên tuyến đường", đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh An Giang thông tin.

Theo đại diện lãnh đạo UBND xã Đông Hòa (tỉnh An Giang), bên cạnh áp lực của phương tiện vận tải nặng lưu thông qua tuyến cùng, tình trạng hư hỏng không sửa chữa, khắc phục kịp thời làm đọng nước khi có những cơn mưa kéo làm mặt đường hư hỏng nặng hơn ở nhiều vị trí.

Người dân phản ánh và lo lắng vì tình trạng hư hỏng xuống cấp mặt đường Xuyên Á qua tỉnh An Giang kéo dài thời gian qua gây mất an toàn giao thông trên tuyến.

Theo Quyết định số 1044/QĐ-UBND ngày 30/3/2026, UBND tỉnh An Giang phê duyệt kế hoạch nguồn chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương thực hiện quản lý, bảo trì đường bộ, tuyến đường Hành lang ven biển phía Nam (đoạn đi qua địa bàn xã Đông Hòa, An Minh) năm 2026, cơ quan chức năng đã tổ chức thẩm định 3 gói thầu nhằm sửa chữa, cải thiện mặt đường tuyến này.

Tuy nhiên do nguồn vốn còn hạn hẹp mới triển khai sửa chữa được 2 gói thầu và sẽ hoàn thành trước tháng 1/2027.

Hiện nay, Sở Xây dựng tỉnh An Giang đã chỉ đạo đơn vị bảo dưỡng thường xuyên xử lý các hư hỏng nhỏ trên tuyến. Đối với các vị trí hư hỏng nặng, Sở đã đã cho tiến hành sửa chữa đột xuất để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông trên tuyến trong dịp nghỉ lễ cuối năm và Tết nguyên Đán Đinh Mùi 2027.

"Kế hoạch bảo trì năm 2027, Sở sẽ tiến hành sửa chữa các đoạn còn lại bằng phương án thảm bê tông nhựa mặt đường, xây dựng hệ thống thoát nước, nhằm đảm bảo mặt đường không bị tình trạng đọng nước, gây hư hỏng khi mùa mưa bão sắp tới", đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh An Giang thông tin.