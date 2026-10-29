Sẽ tăng cường giám sát bằng camera tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2027

Ngày 29/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, triển khai kỳ thi năm 2027. Hội nghị nhấn mạnh yêu cầu nhìn thẳng vào sai phạm, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, đồng thời tăng cường quản trị rủi ro, đề cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ tham gia tổ chức kỳ thi.

Toàn cảnh hội nghị.

Theo báo cáo, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có 1.223.776 thí sinh dự thi, tăng 61.642 thí sinh so với năm trước, là kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Đây là năm thứ hai kỳ thi được tổ chức theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và là năm đầu tiên triển khai toàn bộ các khâu theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Công tác tổ chức kỳ thi được triển khai đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, với sự phối hợp của các bộ, ngành và lực lượng chức năng. Các khâu chuẩn bị, ra đề, coi thi, chấm thi, công bố và phân tích kết quả được thực hiện theo quy chế, hướng đến mục tiêu tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, giảm áp lực và chi phí xã hội.

Chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh khi 100% thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến. Năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến khích các hội đồng thi sử dụng thiết bị quét an ninh cầm tay có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm định để kiểm soát thí sinh trước khi vào phòng thi. Nhiều địa phương đã triển khai giải pháp này, bước đầu hỗ trợ phát hiện, phòng ngừa hành vi gian lận bằng công nghệ cao.

Nhìn thẳng vào sai phạm, tăng cường phòng ngừa rủi ro

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng yêu cầu “nhìn thẳng vào sự thật”, đánh giá đầy đủ những kết quả đạt được, đồng thời nghiêm túc phân tích nguyên nhân của các hạn chế, sai phạm xảy ra trong kỳ thi năm 2026 để rút kinh nghiệm và có giải pháp khắc phục. Theo Thứ trưởng, việc phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm là cần thiết, song quan trọng hơn là nhận diện những hạn chế trong công tác tổ chức, kiểm tra, giám sát để chủ động ngăn ngừa các vụ việc tương tự.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại hội nghị.

Những sai phạm không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của kỳ thi mà còn tác động đến niềm tin của xã hội. Vì vậy, các trường hợp vi phạm cần được xử lý nghiêm minh, đúng quy định pháp luật, đồng thời làm rõ nguyên nhân để nâng cao chất lượng tổ chức kỳ thi trong những năm tiếp theo.

Đối với kỳ thi năm 2027, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng yêu cầu đặt công tác phòng ngừa lên hàng đầu, tăng cường quản trị rủi ro, giám sát và kiểm soát chặt chẽ các khâu tổ chức. Cùng với đó, cần tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế thi tốt nghiệp THPT, hoàn thiện các biện pháp phòng ngừa và khắc phục những hạn chế, kẽ hở có thể dẫn đến sai phạm.

Theo định hướng này, công tác kiểm tra, giám sát phải được chuẩn bị từ sớm, triển khai xuyên suốt trước, trong và sau kỳ thi; tập trung vào các khâu, vị trí tiềm ẩn nguy cơ phát sinh sai sót, tránh tình trạng kiểm tra dàn trải, hình thức. Việc chủ động nhận diện rủi ro, tăng cường kiểm soát và kịp thời khắc phục bất cập trong quá trình tổ chức được xác định là yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm tính nghiêm túc, công bằng của kỳ thi.

Nghiên cứu lắp camera giám sát tại phòng thi

Cũng tại hội nghị, ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, một trong những giải pháp được đặt ra là nghiên cứu bổ sung hệ thống camera giám sát phòng thi và khu vực thi. Dữ liệu camera sẽ là căn cứ phục vụ công tác hậu kiểm, xác minh và xử lý vi phạm.

Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, việc sử dụng thiết bị quét an ninh cầm tay, tăng cường kiểm tra chéo và đổi mới phương thức giám sát cũng được xem xét nhằm hạn chế những kẽ hở có thể bị lợi dụng để gian lận trong kỳ thi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chú trọng hơn đến khâu lựa chọn, bố trí và quản lý cán bộ tham gia tổ chức kỳ thi; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định. Phương án bố trí điểm thi cũng cần được nghiên cứu điều chỉnh theo hướng tăng cường trộn thí sinh của các trường khác nhau tại cùng điểm thi nhằm hạn chế nguy cơ thông đồng, gian lận. Trường hợp không thể thực hiện, cần có ý kiến của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh trước khi quyết định.

Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật và điều chỉnh quy chế, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh yếu tố con người vẫn giữ vai trò quyết định. Công nghệ có thể hỗ trợ giám sát, phát hiện sai phạm nhưng khó ngăn chặn triệt để nếu người được giao nhiệm vụ cố tình lợi dụng vị trí công tác để vi phạm hoặc tiếp tay cho gian lận.

Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ dừng ở việc bổ sung thiết bị hay hoàn thiện quy trình mà còn phải nâng cao trách nhiệm công vụ, đạo đức nghề nghiệp và ý thức chấp hành pháp luật của từng cá nhân. Công tác phòng ngừa cần được đặt lên hàng đầu, chủ động nhận diện nguy cơ, khắc phục kẽ hở trong quy chế và tổ chức thực hiện, hạn chế khả năng xảy ra sai phạm.

Đối với các tỉnh, thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương, Bộ yêu cầu tiếp tục thực hiện trách nhiệm tổ chức kỳ thi trên địa bàn, duy trì phối hợp liên ngành, tăng cường tập huấn cán bộ làm thi bằng các tình huống thực tế, kiểm soát việc sử dụng thiết bị thu phát và bảo mật đề thi.