Sẽ sửa thêm nhiều luật để GDP tăng trưởng 2 con số

Ngày 3/10, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) đã công bố kết quả tăng trưởng kinh tế quý III và lũy kế 9 tháng của Việt nam với mức tăng lần lượt 9,95% và 9,01% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng, đây là mức tăng trưởng kinh tế cao nhất trong vòng 15 năm trở lại đây.

Dù ghi nhận kết quả tích cực ở nhiều chỉ số, thực tế mức tăng trưởng này vẫn chưa đạt mục tiêu 2 con số mà Chính phủ đề ra cho cả năm. Trong bối cảnh chỉ còn một quý cuối năm để hoàn tất nhiệm vụ, Chính phủ, Thủ tướng vẫn kiên định tiếp tục giữ mục tiêu tăng trưởng 2 con số năm nay.

Còn một quý vẫn quyết đạt tăng trưởng 2 con số

Chia sẻ tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 trưa nay, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi một lần nữa khẳng định lại mục tiêu này và cho biết Thủ tướng cũng như Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện các giải pháp có hiệu quả, quyết liệt để từng bộ, địa phương, doanh nghiệp đều hoàn thành kế hoạch cả năm. Qua đó giúp toàn nền kinh tế đạt được mục tiêu tăng trưởng đề ra.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi (đứng) thông tin về các giải pháp của Chính phủ để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số năm nay. Ảnh: Chinhphu.vn/Nhật Bắc.

Cụ thể, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan liên quan điều hành chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ chính sách tiền tệ, tài khóa và các chính sách vĩ mô khác để kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Đảm bảo an ninh năng lượng, tuyệt đối không để nền kinh tế thiếu điện và thiếu xăng dầu.

Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện thể chế và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ các vướng mắc về thể chế và không để phát sinh điểm nghẽn mới, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.

Ngày trong tháng 10 này, Chính phủ sẽ trình Quốc hội ban hành và sửa đổi rất nhiều luật để giải quyết vấn đề về thể chế Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi

“Ngày trong tháng 10 này, Chính phủ sẽ trình Quốc hội ban hành và sửa đổi rất nhiều luật để giải quyết vấn đề về thể chế”, Thứ trưởng Chi thông tin.

Chính phủ cũng yêu cầu các bộ ngành, địa phương giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công được giao, hoàn thành các dự án trọng điểm và tiến độ năm 2026. Trong đó, sẽ cắt giảm vốn của các bộ, địa phương giải ngân chậm để chuyển cho những dự án, những công trình có điều kiện và khả năng hấp thụ vốn.

Tiếp tục triển khai các giải pháp giảm chi phí đầu vào cho nền kinh tế, thúc đẩy đầu tư tư nhân và tháo gỡ, triển khai các dự án tồn đọng. Trong đó hơn 1.000 dự án đã được giải quyết các khó khăn vướng mắc. Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành cũng như các địa phương tập trung thực hiện vì đã được giải quyết về cơ chế nên phải tập trung triển khai.

“Đây là động lực rất lớn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước có trách nhiệm tiếp tục hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được xác định ngay từ đầu năm”, lãnh đạo Bộ Tài chính nói thêm.

Ngoài ra, Chính phủ cũng yêu cầu các bộ ngành, địa phương ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thực hiện kế hoạch hành động 100 ngày giải ngân 100% vốn ngân sách Nhà nước đã dành cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong 3 tháng cuối năm.

“Bộ Tài chính luôn bám sát tình hình để tham mưu cho Chính phủ các kịch bản cũng như giải pháp để chúng ta hướng tới mục tiêu không thay đổi, đó là tăng trưởng hai con số về GDP trong năm 2026”, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.

Ngân hàng tăng cung ứng vốn cho nền kinh tế

Cũng tại phiên họp báo, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà đã thông tin về hoạt động của hệ thống ngân hàng trong 3 quý đầu năm, định hướng điều hành chính sách tiền tệ quý cuối năm nhằm hỗ trợ nền kinh tế đạt mục tiêu tăng trưởng.

Theo Phó thống đốc, đến ngày 30/9, tổng dư nợ của hệ thống các tổ chức tín dụng đã đạt 20,75 triệu tỷ đồng, tăng 11,59% so với cuối năm ngoái và tăng 16,69% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này phù hợp với mục tiêu của NHNN đề ra cho cả năm nay.

Trong đó, NHNN đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo dư địa cho các ngân hàng cấp tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên và các công trình, dự án trọng điểm của nền kinh tế, hỗ trợ tăng trưởng.

Phó thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà thông tin về định hướng điều hành chính sách tiền tệ quý cuối năm 2026. Ảnh: Chinhphu.vn/Nhật Bắc.

Thời gian tới, dự báo tình hình kinh tế thế giới tiếp tục có những diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Đồng thời quý IV là quý mang tính quyết định để hoàn thành và về đích các mục tiêu năm 2026, Phó thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết NHNN sẽ tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý, cơ chế chính sách về tín dụng chung cho các ngân hàng, cũng như các cơ chế chính sách cho các ngành, lĩnh vực cụ thể để tạo thuận lợi trong việc cho vay cũng như tiếp cận vốn vay.

Theo đó, nhà điều hành cho biết sẽ chỉ đạo các ngân hàng tập trung tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực là động lực của tăng trưởng kinh tế, đồng thời kiểm soát chặt chẽ đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Bên cạnh đó, tích cực triển khai các chương trình, chính sách tín dụng theo chỉ đạo của Thủ tướng, NHNN, triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục đơn giản hóa thủ tục, quy trình cũng như tăng cường áp dụng công nghệ số để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khách hàng trong tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng.

Đáng chú ý, lãnh đạo NHNN cho biết ngành ngân hàng sẽ đẩy mạnh một số chương trình tín dụng trong quý cuối năm gồm: tín dụng với lãi suất ưu đãi hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa; chương trình cho vay đối với lĩnh vực nông lâm thủy sản; cho vay liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm lúa gạo chất lượng cao và phát thải thấp ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long…

Các chương trình tín dụng, đầu tư về hạ tầng điện, giao thông, công nghệ chiến lược; chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị quyết 33 của Chính phủ cũng sẽ tiếp tục được triển khai tích cực.

Ngoài tín dụng thương mại của hệ thống các ngân hàng, nhà điều hành chính sách tiền tệ cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo và hỗ trợ Ngân hàng Chính sách Xã hội đẩy mạnh tín dụng chính sách cho các đối tượng thuộc các chương trình mục tiêu theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.