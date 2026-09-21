Sẽ sửa một số điều của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2027

Cụ thể, tại Kỳ họp thứ 3 vào tháng 5/2027, các cơ quan trình Quốc hội xem xét, thông qua 9 dự án luật. Trong đó, có các dự án luật: Luật Quốc phòng (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường; Luật về Vật liệu xây dựng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức VKSND...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp.

Tại Kỳ họp thứ 4 vào tháng 10/2027 sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua 12 dự án luật. Trong đó có: Luật An toàn, vệ sinh lao động (sửa đổi); Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Đê điều (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoa học, Công nghệ và đổi mới sáng tạo; Luật Kiểm soát thủ tục hành chính...

Cũng theo chương trình lập pháp này, năm 2027, UBTVQH sẽ xem xét, thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm; nghị quyết về mức chi tổ chức và hoạt động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2028-2030.

UBTVQH yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm, đề xuất giải pháp tiếp tục đổi mới, tăng cường hơn nữa công tác lập pháp, bảo đảm thực hiện nghiêm Chương trình lập pháp năm 2027.

Quang cảnh phiên họp.

Cùng với đó, tăng cường kiểm soát quyền lực, chống tiêu cực, không để xảy ra tình trạng lồng ghép "lợi ích nhóm", lợi ích cục bộ trong công tác xây dựng pháp luật; tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn hỗ trợ trong toàn bộ quy trình xây dựng pháp luật...

Cho ý kiến trước đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh việc đưa một dự án vào chương trình phải đồng nghĩa với việc đã cơ bản rõ vấn đề, rõ chính sách, rõ phạm vi, rõ nguồn lực, rõ khả năng hoàn thành. Phải khắc phục triệt để tình trạng thường xuyên thay đổi chương trình, không lấy việc điều chỉnh chương trình để bù cho dự báo chưa tốt, không lấy thủ tục rút gọn để bù cho việc chuẩn bị chưa kỹ.

"Việc bổ sung chương trình trong năm chỉ nên là ngoại lệ và phải có căn cứ xác đáng, không trở thành phương thức làm việc thường xuyên. Cơ quan thẩm tra phải vào cuộc ngay từ giai đoạn thiết kế chính sách", Chủ tịch Quốc hội lưu ý và yêu cầu Chương trình lập pháp 2027 cần được chuẩn bị sớm, điều chỉnh ít hơn và chất lượng cao hơn.