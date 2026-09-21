Sẽ sửa đổi Luật Quốc phòng, Luật Doanh nghiệp trong năm 2027

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị đưa vào Chương trình lập pháp năm 2027 tổng cộng 23 dự án, gồm 21 dự án luật, 1 dự án nghị quyết và 1 dự án pháp lệnh.

Phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều 21/9. (Ảnh: QH)

Cụ thể, tại Kỳ họp thứ 3 vào tháng 5/2027, các cơ quan sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua 9 dự án luật. Trong đó có các dự án: Luật Quốc phòng (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường; Luật về Vật liệu xây dựng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức VKSND.

Tại Kỳ họp thứ 4 vào tháng 10/2027, các cơ quan sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua 12 dự án luật. Trong số này có Luật An toàn, vệ sinh lao động (sửa đổi); Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Đê điều (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoa học, Công nghệ và đổi mới sáng tạo; Luật Kiểm soát thủ tục hành chính… cũng sẽ được trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4.

Không để tình trạng lồng ghép “lợi ích nhóm"

Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm; đề xuất các giải pháp tiếp tục đổi mới, tăng cường hơn nữa công tác lập pháp, bảo đảm thực hiện nghiêm Chương trình lập pháp năm 2027.

Cùng với đó, tăng cường kiểm soát quyền lực, chống tiêu cực, không để xảy ra tình trạng lồng ghép “lợi ích nhóm”, lợi ích cục bộ trong công tác xây dựng pháp luật; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn hỗ trợ toàn bộ quy trình xây dựng pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: QH

Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, việc đưa một dự án vào chương trình phải đồng nghĩa với việc đã cơ bản rõ vấn đề, rõ chính sách, rõ phạm vi, rõ nguồn lực và rõ khả năng hoàn thành.

Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý phải khắc phục triệt để tình trạng thường xuyên thay đổi chương trình; không lấy việc điều chỉnh chương trình để bù cho dự báo chưa tốt, không lấy thủ tục rút gọn để bù cho việc chuẩn bị chưa kỹ.

Theo Chủ tịch Quốc hội, việc bổ sung chương trình trong năm chỉ nên là ngoại lệ và phải có căn cứ xác đáng, không trở thành phương thức làm việc thường xuyên. Cơ quan thẩm tra phải vào cuộc ngay từ giai đoạn thiết kế chính sách.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Chương trình lập pháp 2027 cần đáp ứng đủ 3 yêu cầu. Một là chuẩn bị sớm, hai là điều chỉnh ít hơn, ba là chất lượng cao hơn.