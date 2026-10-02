Sẽ sử dụng bộ sách giáo khoa mới, thống nhất toàn quốc từ năm học 2028-2029

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Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản số 6714/BGDĐT-GDPT gửi các đơn vị trực thuộc về việc thực hiện Thông báo số 494/TB-VPCP ngày 22/9/2026 của Văn phòng Chính phủ.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo giao Vụ Giáo dục Phổ thông là đầu mối, chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch rà soát, hoàn thiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông để hoàn thành bộ sách giáo khoa mới sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2028-2029.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng giao Vụ Giáo dục Phổ thông nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy và học, kiểm tra, đánh giá, thi, tuyển sinh.

Trước đó, ngày 22/9, Văn phòng Chính phủ ra Thông báo số 494/TB-VPCP ngày 22/9/2026 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về cung ứng sách giáo khoa, rà soát chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, một số vấn đề trọng tâm trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và chuẩn bị phục vụ Đoàn giám sát chuyên đề thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung xây dựng kế hoạch rà soát, hoàn thiện Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, phân công nhiệm vụ với lộ trình cụ thể để hoàn thành bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới sử dụng thống nhất trong toàn quốc từ năm học 2028-2029, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu đề ra, góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học thực chất; báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 năm 2026.

Trong đó, Thủ tướng lưu ý Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định rõ các hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc trong nội dung và triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông và bộ sách giáo khoa hiện nay.

Việc rà soát, hoàn thiện chương trình giáo dục phổ theo hướng giảm tải, lấy giáo dục phổ thông làm nền tảng, đảm bảo mọi học sinh đều được học tập, trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, phẩm chất và năng lực cần thiết, chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến; bổ sung nội dung về các nhân vật lịch sử, tiền bối cách mạng, giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống dân tộc.

Chính phủ yêu cầu việc rà soát, hoàn thiện Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông bảo đảm phù hợp với đặc điểm, điều kiện, trình độ phát triển kinh tế-xã hội, đáp ứng yêu cầu thực tiễn dạy và học của giáo viên, học sinh ở các vùng, miền; giảm kiến thức chuyên sâu không cần thiết.

Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá, thi, tuyển sinh trên cơ sở đánh giá đầy đủ các yếu tố tác động, ảnh hưởng và có lộ trình thực hiện phù hợp, đảm bảo đánh giá đúng thực chất chất lượng dạy và học, trình độ của người học và công bằng trong thi cử./.