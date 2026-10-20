Sẽ ra đề kiểm tra chung cho một số môn lớp cuối cấp

Đề chung vào cuối học kỳ và cuối năm học

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư số 89/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số quy định về đánh giá học sinh tiểu học, THCS và THPT.

Theo Thông tư, Sở GD&ĐT chủ trì xây dựng, thẩm định và cung cấp đề kiểm tra định kỳ chung cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn đối với một số môn học đánh giá bằng điểm số do Sở lựa chọn.

Sở GD&ĐT sẽ cung cấp đề kiểm tra định kỳ chung cho một số môn học của các lớp cuối cấp. Ảnh minh họa do AI tạo

Việc kiểm tra phải có thông báo và được tổ chức vào cuối học kỳ I, cuối năm học đối với học sinh lớp 5; cuối học kỳ I, cuối học kỳ II đối với học sinh lớp 9 và lớp 12.

Đề kiểm tra phải phù hợp với yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông và thống nhất giữa các cơ sở giáo dục cùng cấp học.

Nhà trường tổ chức coi, chấm, tổng hợp kết quả, bảo đảm khách quan, công bằng, thực chất và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra, đánh giá học sinh. Đối với các môn học, thời điểm kiểm tra và khối lớp còn lại, nhà trường tự xây dựng đề kiểm tra.

Ở cấp THCS và THPT, nhà trường được tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ trên máy tính khi đáp ứng đủ điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm và thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Hình thức kiểm tra cùng các yêu cầu kỹ thuật phải được thông báo trước cho học sinh và cha mẹ học sinh. Bài làm, kết quả kiểm tra trên máy tính có giá trị pháp lý tương đương bài làm trên giấy nếu đáp ứng yêu cầu về tính toàn vẹn, xác thực, bảo mật, lưu trữ và truy xuất.

Học sinh khuyết tật được điều chỉnh hợp lý khi kiểm tra trên máy tính. Trường hợp không thể tham gia dù đã được điều chỉnh, học sinh được kiểm tra trên giấy hoặc bằng hình thức phù hợp khác; kết quả có giá trị tương đương.

Chuyển sang Học bạ số

Thông tư xác định Học bạ số là thành phần của hồ sơ đánh giá học sinh. Ở cấp tiểu học, hồ sơ đánh giá từng năm học của mỗi học sinh gồm Học bạ số và Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp.

Nhận xét, kết quả tổng hợp đánh giá giáo dục và thành tích được khen thưởng trong năm học được cập nhật vào Học bạ số. Học sinh hoàn thành chương trình lớp 5 được xác nhận “Hoàn thành chương trình tiểu học” trên Học bạ số.

Giáo viên môn học chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của dữ liệu kết quả học tập thuộc môn học, hoạt động giáo dục được phân công và trực tiếp ký số xác nhận kết quả. Giáo viên chủ nhiệm ký số xác nhận Học bạ số của lớp sau khi giáo viên môn học hoàn thành việc ký số.

Đối với cấp THCS và THPT, thông tin và nội dung đánh giá tại mẫu học bạ là căn cứ xác định nội dung chuyên môn của Học bạ số. Các hướng dẫn về ghi bằng bút, sửa chữa bằng mực đỏ, ký và đóng dấu trực tiếp chỉ áp dụng đối với học bạ giấy được tiếp tục sử dụng trong thời gian chuyển tiếp.

Thông tư cũng thống nhất nguyên tắc đánh giá học sinh khuyết tật ở các cấp học, dựa trên sự tiến bộ của chính học sinh, không so sánh với học sinh khác.

Môn học, hoạt động giáo dục mà học sinh được miễn trong kế hoạch giáo dục cá nhân thì được miễn kiểm tra, đánh giá và ghi “Miễn” trong Học bạ số. Kết quả giáo dục kỹ năng đặc thù được đánh giá như một hoạt động giáo dục.

Đối với học sinh học tại lớp dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện đi học ở trường, giáo viên căn cứ kết quả đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ môn Toán, Tiếng Việt ở cấp tiểu học; môn Ngữ văn, Toán và những môn học khác mà học sinh có khả năng tham gia ở cấp THCS để thực hiện đánh giá.

Đối với học sinh đang chấp hành kỷ luật, giáo viên chủ nhiệm phối hợp với gia đình động viên, giúp đỡ học sinh rèn luyện. Sau khi học sinh hoàn thành việc chấp hành quyết định kỷ luật và được nhà trường công nhận, giáo viên chủ nhiệm đánh giá lại kết quả rèn luyện, ghi nhận sự cố gắng, tiến bộ của học sinh.

Học sinh có kết quả rèn luyện cả năm ở mức Chưa đạt nhưng được đánh giá từ mức Đạt trở lên sau thời gian rèn luyện trong kỳ nghỉ hè sẽ được đánh giá lại kết quả học tập. Kết quả đánh giá lại của từng môn học được dùng thay thế kết quả cả năm để xét lên lớp.