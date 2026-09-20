Sẽ quy định rõ thời hạn sử dụng và xử lý chung cư hết hạn

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị quyết số 278/NQ-CP về phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9/2026 và một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển KT-XH.

Hoàn thiện chính sách đất đai, xử lý dự án tồn đọng

Đáng chú ý, đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi) do Bộ NN&MT trình, Chính phủ xác định đây là dự án đặc biệt quan trọng, tác động trực tiếp, sâu rộng đến đời sống kinh tế, chính trị, xã hội và được người dân, doanh nghiệp, các tổ chức đặc biệt quan tâm.

Chính phủ yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về tiêu chí, nguyên tắc và cơ chế xác định, kiểm tra, giám sát việc quyết định giá đất; chính sách về giá đất, vai trò của Nhà nước trong điều tiết, quản lý, quyết định giá đất; tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với đất sản xuất, kinh doanh, phát triển nhà ở và cho thuê.

Ảnh minh họa. Nguồn: PV

Đồng thời, nghiên cứu cơ chế tài chính xử lý chênh lệch địa tô, đất bỏ hoang, chậm đưa đất vào sử dụng; quy định cụ thể tiêu chí xác định các loại đất này. Dự thảo cũng cần bổ sung cơ chế phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, trục lợi chính sách trong bồi thường, tái định cư, xây dựng trái phép và cơ chế đặc thù để xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài.

Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh xây dựng, kết nối thông tin dữ liệu đất đai theo nguyên tắc minh bạch; đơn giản hóa thủ tục hành chính, thực hiện phân cấp, phân quyền và đăng ký bắt buộc về quyền sử dụng đất, biến động đất đai.

Làm rõ thời hạn nhà chung cư, kiểm soát đầu cơ bất động sản

Với dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng quy định rõ thời hạn sử dụng nhà chung cư theo niên hạn xây dựng công trình bảo đảm phù hợp, thống nhất với thời hạn sử dụng công trình theo pháp luật về xây dựng; quy định cụ thể việc xử lý nhà chung cư hết thời hạn sử dụng, trong đó làm rõ các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà chung cư (như quyền được tiếp tục sử dụng quyền sử dụng đất để xây dựng lại nhà chung cư, quyền được đóng góp nghĩa vụ tài chính để xây dựng mới chung cư khi hết thời hạn…).

Dự thảo cũng cần bổ sung tiêu chí khung về loại đô thị, mật độ dân số, tỷ lệ diện tích để làm căn cứ cho UBND cấp tỉnh quyết định việc hạn chế phân lô, bán nền, đồng thời có biện pháp ngăn ngừa hoạt động đầu cơ, trục lợi chính sách.

Đối với nhà ở cho thuê, Chính phủ yêu cầu hoàn thiện quy định về các loại hình nhà ở, cơ chế sở hữu, quản lý, vận hành; nghiên cứu cơ chế tài chính về thuế, phí, tiền sử dụng đất, tín dụng để quản lý giá nhà ở cho thuê. Đồng thời, cần đơn giản hóa thủ tục đầu tư phát triển và tiếp cận nhà ở, đáp ứng nhu cầu chỗ ở ổn định, lâu dài của người dân.

Với dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Chính phủ yêu cầu bảo đảm đồng bộ với Luật Đầu tư về thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư; hoàn thiện cơ chế để thị trường bất động sản trở thành kênh phân bổ đất đai công khai, minh bạch, lành mạnh, ổn định và bền vững.

Dự thảo cũng phải rà soát điều kiện kinh doanh, giao dịch, huy động vốn và trách nhiệm công khai thông tin, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể, nhất là người mua nhà. Đồng thời, nghiên cứu kết nối, chia sẻ dữ liệu bất động sản với dữ liệu đất đai, quy hoạch, thuế, công chứng, dân cư và tín dụng.