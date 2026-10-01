Sẽ quản lý giá thiết bị y tế theo vòng đời thiết bị

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà tại buổi họp báo ngày 1/10 - Ảnh: Chinhphu.vn/TD

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thiết bị y tế

Tại cuộc họp báo do Bộ Y tế tổ chức ngày 1/10, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh, Bộ Y tế đang triển khai sửa đổi Điều 113 Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Đề án quản lý chuỗi cung ứng thiết bị y tế, để trình Chính phủ trong tháng 10 này. Hoạt động này nhằm tập trung vào một số giải pháp quản lý giá thiết bị y tế trong thời gian tới.

Cụ thể, Bộ Y tế sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thiết bị y tế, chuẩn hóa dữ liệu trong toàn bộ chuỗi cung ứng, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa y tế, đấu thầu, hải quan, thuế và bảo hiểm y tế; công khai giá niêm yết, giá kê khai phục vụ truy xuất nguồn gốc, quản lý giá và công tác quản lý nhà nước.

Đồng thời, nghiên cứu mở rộng danh mục thiết bị y tế mua sắm tập trung, đàm phán giá đối với các nhóm sản phẩm phù hợp; nghiên cứu áp dụng mua sắm theo đánh giá tổng chi phí trong toàn bộ vòng đời thiết bị, không chỉ căn cứ vào giá mua ban đầu.

Theo Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà, thiết bị y tế có hàng trăm nghìn chủng loại, khác biệt lớn về công nghệ, cấu hình, mục đích, phạm vi sử dụng và dịch vụ bảo hành, bảo trì. Vì vậy, không thể áp dụng cơ chế nhà nước định giá cho toàn bộ thiết bị y tế.

Theo đó, giá thiết bị y tế sẽ được kiểm soát công khai, niêm yết, kê khai giá trên hệ thống cơ sở dữ liệu về thiết bị y tế, đồng thời liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa y tế, hải quan, thuế, đấu thầu và bảo hiểm y tế.

Vấn đề quản lý giá thiết bị y tế lần đầu được quy định tại Nghị định 98 năm 2021. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã phát sinh những điểm không còn phù hợp.

Ông Nguyễn Minh Lợi, Cục trưởng Cục Hạ tầng và Thiết bị y tế, Bộ Y tế - Ảnh: Chinhphu.vn/TD

Quản lý giá thiết bị y tế theo toàn bộ chuỗi cung ứng

Theo ông Nguyễn Minh Lợi, Cục trưởng Cục Hạ tầng và Thiết bị y tế, Bộ Y tế, trong quá trình hoàn thiện chính sách hiện nay, Bộ Y tế đang đưa ra phương thức quản lý giá thiết bị y tế theo vòng đời thiết bị và toàn bộ chuỗi cung ứng. Các dữ liệu liên quan từ nhập khẩu, cấp phép, mua sắm, thuế, hải quan, đấu thầu đến bảo hiểm y tế được định hướng kết nối, liên thông và chia sẻ.

Mục tiêu là đưa giá về đúng nguyên tắc, quản lý theo chuỗi cung ứng và theo vòng đời, chứ không cấm hoặc hạn chế các đơn vị phân phối.

Bộ Y tế cũng đang nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về việc liên thông, chia sẻ dữ liệu gắn với mã định danh của từng thiết bị y tế. Việc này được kỳ vọng sẽ góp phần giúp minh bạch hơn chuỗi cung ứng, tăng khả năng truy xuất nguồn gốc thiết bị.

Bên cạnh đó, Bộ sẽ công khai giá và niêm yết giá trang thiết bị y tế để phục vụ công tác truy xuất nguồn gốc.

Đồng thời, Bộ cũng đang nghiên cứu mở rộng danh mục thiết bị y tế mua sắm tập trung, đàm phán giá đối với các nhóm sản phẩm phù hợp; nghiên cứu mua sắm theo đánh giá tổng chi phí trong toàn bộ vòng đời thiết bị, thay vì chỉ căn cứ vào giá mua ban đầu.

Ông Lợi cũng lưu ý, không thể đồng nhất giá kê khai, giá niêm yết với giá hình thành trong đấu thầu. Pháp luật về giá và pháp luật về đấu thầu là hai hệ thống pháp luật khác nhau.

Giá hình thành trong một gói thầu chịu tác động của nhiều yếu tố như giá nhập khẩu, đào tạo, bảo hành, bảo trì, linh phụ kiện, thay thế và các chi phí liên quan. Giá đấu thầu còn phụ thuộc số lượng mua, thời điểm thanh toán, thời điểm giao hàng và nhiều yếu tố khác.

Vì vậy, việc công khai giá kê khai, niêm yết không có nghĩa có thể lấy nguyên mức giá đó làm giá kế hoạch hay giá trúng thầu.

Kinh nghiệm từ mua sắm tập trung và đàm phán giá cấp quốc gia trong lĩnh vực thuốc, cho thấy các cơ chế này đã tiết kiệm khoảng 6.000 tỷ đồng, giảm giá thuốc trung bình 14-17%.