Sẽ phát 30.000 vé miễn phí xem Rock Concert 'Thái Nguyên bừng sáng'

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng chủ trì cuộc họp.

Theo phương án được đưa ra, chương trình dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 2-11, tại Sân vận động Thái Nguyên, với thời lượng khoảng 120 phút, phục vụ khoảng 30.000 khán giả.

Vé xem chương trình được phát miễn phí, tạo điều kiện để đông đảo người dân, nhất là thanh niên, học sinh, sinh viên và người lao động, được thưởng thức sự kiện âm nhạc quy mô lớn.

Việc tổ chức Rock Concert đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương, xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng và sự quan tâm của đông đảo nhân dân.

Chương trình tận dụng hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng đã được lắp đặt phục vụ các sự kiện trước đó nhằm tiết kiệm nguồn lực. Kinh phí tổ chức được huy động từ nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận về công tác tổ chức, phương án phát vé, bố trí khu vực khán giả và bảo đảm các điều kiện phục vụ chương trình, nhất là công tác bảo đảm an toàn đối với sự kiện dự kiến thu hút hàng chục nghìn người tham dự.

Đại biểu dự cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng thống nhất phương án phát 30.000 vé miễn phí. Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai; chú trọng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy; xây dựng phương án phân luồng, kiểm soát khán giả hợp lý, tránh tình trạng chen lấn, quá tải. Đồng thời quan tâm nâng cao chất lượng nội dung nghệ thuật, bảo đảm chương trình được tổ chức chuyên nghiệp, an toàn.

Rock Concert “Thái Nguyên bừng sáng” là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ nhân dân nhân dịp kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên (4/11/1831 - 4/11/2026) và Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.

Chương trình dự kiến được phát trực tiếp trên các nền tảng số của Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên, giúp đông đảo khán giả trong và ngoài tỉnh theo dõi, thưởng thức đêm nhạc, góp phần lan tỏa không khí sôi động của sự kiện.