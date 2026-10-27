Sẽ nghiên cứu các loài cây xanh có khả năng giảm bụi mịn, hấp thu khí thải

Đây là một trong những nhiệm vụ, giải pháp mà Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm nêu trong kế hoạch triển khai các nhiệm vụ được Bộ Nông nghiệp và Môi trường góp phần khắc phục ô nhiễm và cải thiện chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2026-2030.

Theo kế hoạch do Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Nguyễn Hồng Lượng ký, Cục sẽ xây dựng chương trình trồng cây xanh và phát triển không gian công cộng xanh tại đô thị giai đoạn 2026 - 2030.

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm sẽ nghiên cứu những loại cây xanh có chức năng lọc bụi mịn, khí thải ở các đô thị

Với chương trình này, Cục sẽ nghiên cứu các loài cây có khả năng giảm bụi mịn trong không khí, hấp thụ khí thải, tán lá rộng, phù hợp điều kiện đô thị và xây dựng danh mục khuyến nghị các loài cây xanh đô thị phù hợp.

Phối hợp với các cơ quan liên quan thuộc Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan tại các tỉnh, thành phố nhằm phát triển không gian công cộng xanh, vành đai xanh, hành lang xanh và công viên, đặc biệt tại các đô thị lớn hoặc có nguy cơ ô nhiễm không khí cao.

Trong đó, Cục chủ trì hợp phần xác định cơ cấu cây trồng góp phần giảm ô nhiễm môi trường không khí và phối hợp tham gia vào quá trình thiết kế cảnh quan không gian công cộng đô thị.

Dự kiến, trong quý 4 năm nay, Cục sẽ trình chương trình nói trên cho cấp có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện.

Mới đây, UBND TP Hà Nội cũng đã ban hành quyết định quy định quản lý công viên, cây xanh, mặt nước tại thủ đô.

Theo quy định, Hà Nội lập danh mục 18 loại cây cấm trồng tại nơi công cộng, cụ thể như cây Bã đậu (cây Vông đồng) lý do bởi nhựa và hạt chứa độc tố; cây Bồ hòn, Bồ kết; Cao su; Cô ca cảnh, Bông gòn; Trúc đào; Trứng cá…