Sẽ lấy ý kiến nhân dân về Luật Đất đai sửa đổi trên VNeID

Sáng 21/9, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với các bộ, cơ quan liên quan về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), trong đó yêu cầu tiếp tục rà soát các chính sách còn nhiều ý kiến khác nhau.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với các bộ, cơ quan liên quan về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Hoàn thiện 7 nhóm chính sách lớn về đất đai

Bộ NN&MT cho biết đã xây dựng hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi), tổ chức lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, đối tượng chịu tác động, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan; đồng thời tiếp thu, giải trình ý kiến của các cơ quan, địa phương và ý kiến phản biện của MTTQ Việt Nam.

Bộ đã rà soát 64 luật, bộ luật có liên quan trực tiếp đến dự thảo Luật; đồng thời rà soát chủ trương, đường lối của Đảng và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Bộ cũng nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024.

Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Sau khi Bộ Tư pháp tổ chức thẩm định, Bộ NN&MT đã tiếp thu, giải trình các ý kiến thẩm định, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình hoàn thiện, Bộ tổ chức các hội thảo lấy ý kiến tại miền Bắc, miền Trung và miền Nam; phối hợp với Ủy ban Kinh tế - Tài chính của Quốc hội tổ chức hội thảo tại Đà Nẵng và TPHCM. Bộ cũng phối hợp với Bộ Xây dựng rà soát các nội dung liên quan giữa pháp luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản; phối hợp với Bộ Tài chính thống nhất các nội dung về tài chính đất đai, giá đất.

Dự thảo Luật được thiết kế theo tư duy lập pháp mới tại Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025, theo hướng Luật quy định những vấn đề khung, có tính nguyên tắc; các vấn đề thường xuyên biến động được giao Chính phủ, bộ, ngành, địa phương quy định.

Các đại biểu phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Dự thảo tập trung vào 7 nhóm chính sách, gồm đổi mới, nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; hoàn thiện quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất; cơ chế tài chính về đất đai, giá đất; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, chế độ sử dụng đất.

Bên cạnh đó, dự thảo chú trọng cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai, phân cấp, phân quyền; đổi mới thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Rà soát chính sách bồi thường, giá đất và chống đầu cơ

Bộ NN&MT đã hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Công an để lấy ý kiến nhân dân trên hệ thống VNeID. Hiện các đơn vị kỹ thuật đang hoàn tất thủ tục để đưa hồ sơ lên VNeID phục vụ lấy ý kiến nhân dân.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ và đề xuất phương án tháo gỡ những vướng mắc trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), nhất là các vấn đề về phân cấp thẩm quyền thu hồi đất, quy định công chứng, chính sách bồi thường và xác định giá đất.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kết luận cuộc họp. Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu nghiên cứu theo hướng chỉ đưa vào Luật Đất đai (sửa đổi) những quy định mang tính khung, nguyên tắc, qua đó hạn chế việc phải thường xuyên sửa đổi Luật khi thực tiễn phát sinh những vấn đề mới.

Đối với những nội dung còn có nhiều ý kiến khác nhau, Phó Thủ tướng giao Bộ NN&MT chủ trì tiếp tục rà soát, nghiên cứu kỹ. Trong đó, cần đánh giá lại chính sách bồi thường, bảo đảm không tạo kẽ hở dẫn đến thất thoát tài sản nhà nước và phát sinh tiêu cực.

Về cơ chế tính giá đất và bảng giá đất, Phó Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu, thiết kế phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Bên cạnh đó, cần nghiên cứu đưa vào Luật Đất đai (sửa đổi) các nguyên tắc về thuế chống đầu cơ và xử lý tình trạng đất bỏ hoang; trên cơ sở đó giao Chính phủ quy định chi tiết, bảo đảm các chính sách được triển khai phù hợp với thực tiễn.