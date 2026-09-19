Sẽ kiểm tra đột xuất bữa ăn bán trú từ ngày 20/9 tại Hà Nội

Giờ ăn bán trú của học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Tuy (phường Vĩnh Hưng). Ảnh: Lê Nguyễn

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện bữa ăn bán trú; việc đánh giá, lựa chọn, phân công, ký kết và thực hiện hợp đồng với các đơn vị cung cấp thực phẩm, dịch vụ phục vụ bữa ăn bán trú.

Đoàn kiểm tra cũng sẽ xem xét công tác quản lý, kiểm tra, giám sát của Uỷ ban nhân dân các xã, phường và các cơ sở giáo dục đối với các cơ sở cung cấp nước uống, sữa và các sản phẩm khác; nguyên liệu thực phẩm, suất ăn sẵn, dịch vụ nấu ăn phục vụ bữa ăn bán trú.

Bên cạnh kiểm tra hồ sơ, đoàn sẽ đánh giá thực tế điều kiện tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục, cơ sở cung cấp và các cơ sở, đơn vị có liên quan; đối chiếu với hồ sơ, phương án, kết quả đánh giá, kết quả lựa chọn, nội dung hợp đồng và thực tế thực hiện.

Đồng thời, các đoàn cũng kiểm tra việc cập nhật, quản lý, khai thác thông tin; đối chiếu hồ sơ, chứng từ và truy xuất nguồn gốc thực phẩm trên Hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường Thành phố Hà Nội (Hệ thống HanoiCheck);

Việc chấp hành các quy định của pháp luật và hướng dẫn của thành phố về an toàn thực phẩm, dinh dưỡng và các điều kiện khác có liên quan trong tổ chức bữa ăn bán trú.

Theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý nhà nước và thẩm quyền, các đoàn kiểm tra có trách nhiệm lập biên bản, yêu cầu khắc phục; xử lý theo thẩm quyền, kiến nghị xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

Kết quả kiểm tra sẽ được tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố và Ban Chỉ đạo công tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội; đồng thời kiến nghị các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục và nâng cao hiệu quả tổ chức bữa ăn bán trú.