Sẽ khôi phục đường sắt Tháp Chàm-Đà Lạt và phát triển 6 tuyến tàu điện tại Đà Lạt

Theo phương án đề xuất, mạng lưới đường sắt đô thị sử dụng loại hình xe điện mặt đất (tramway) hoặc xe điện một ray (monorail). Trong đó, tuyến ga Đà Lạt đi sân bay Liên Khương được định hướng ưu tiên nghiên cứu triển khai trước năm 2030, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách giữa sân bay và khu vực đô thị Đà Lạt.

Năm tuyến còn lại dự kiến đầu tư sau năm 2030, gồm: Ga Đà Lạt đi Suối Vàng; ngã ba An Kroet đi Langbiang; ga Đà Lạt đi hồ Tuyền Lâm; ga Đà Lạt đi Khu du lịch Thung lũng Tình yêu; ga Đà Lạt đi ngã ba Tùng Lâm. Trong đó, tuyến ga Đà Lạt đi Suối Vàng dài khoảng 18,5km; tuyến ngã ba An Kroet đi Langbiang dài 8,55km; tuyến ga Đà Lạt đi hồ Tuyền Lâm dài 15,78km.

Đường sắt Tháp Chàm-Đà Lạt sẽ được khôi phục vào năm 2035.

Đối với đường sắt quốc gia, đồ án đặt mục tiêu đến năm 2035 sẽ khôi phục tuyến Tháp Chàm–Đà Lạt dài 84km, khổ đường 1.000mm. Tuyến đường này do người Pháp đầu tư xây dựng vào những năm đầu thế kỷ XX, trong đó có nhiều đoạn răng cưa vượt núi nhưng phần lớn đã bị phá hủy và dừng hoạt động do chiến tranh. Việc tái thiết tuyến đường sắt này hướng tới phục vụ phát triển du lịch, tăng cường kết nối Đà Lạt với Tháp Chàm và vùng duyên hải Nam Trung Bộ.

Tại buổi làm việc về tiến độ lập quy hoạch vừa qua, đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, yêu cầu các đơn vị tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý, chú trọng kết nối giữa 5 phường, bảo đảm phát triển không gian đô thị và hạ tầng đồng bộ, phù hợp thực tiễn. Hồ sơ đồ án tiếp tục được hoàn thiện để trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định.