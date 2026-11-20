Cần quy định riêng về an toàn đối với tàu du lịch, tàu lưu trú trên vịnh

Phát biểu thảo luận, đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà (Đoàn Quảng Ninh) cho rằng, Điều 196 dự thảo Bộ luật chưa quy định đầy đủ về tàu du lịch, tàu lưu trú. Trong khi đó, tàu du lịch có đặc thù về rủi ro cháy, nổ, gió bão, khác với tàu vận tải thông thường.

Đồng thời, khoản 1 Điều 264 dự thảo Bộ luật quy định lắp thiết bị ghi hình trong khoang hành khách cũng có thể ảnh hưởng quyền riêng tư của du khách trên tàu lưu trú, do bao gồm cả phòng nghỉ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung thảo luận. Ảnh: quochoi.vn

Vì vậy, đại biểu đề nghị bổ sung loại hình vận tải hành khách du lịch, tàu lưu trú vào Điều 196, với các quy định riêng về phòng cháy, chữa cháy, thoát hiểm và hoạt động khi thời tiết xấu; bổ sung quy định về khu neo đậu phục vụ khách nghỉ đêm trên tàu tại khoản 8 Điều 3, phù hợp thực tế tại các vịnh Hạ Long, Bái Tử Long, Lan Hạ. Đồng thời, có quy chuẩn kỹ thuật riêng đối với tàu du lịch trong vịnh, ven bờ và giới hạn phạm vi ghi hình tại khoang lái, khu vực công cộng, lối thoát hiểm.

Liên quan đến quy định về thẩm quyền của địa phương đối với vùng nước di sản (khoản 8 Điều 314, khoản 2 Điều 316, Điều 265), đại biểu Đoàn Quảng Ninh nêu, dự thảo Luật đã tăng phân cấp cho UBND cấp tỉnh nhưng chưa quy định thẩm quyền quản lý đối với vùng nước đặc thù như vịnh Hạ Long, nhất là về tuyến tham quan, số lượng tàu, thời gian hoạt động, khu neo đậu nghỉ đêm và yêu cầu tại vùng lõi di sản.

Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà (Đoàn Quảng Ninh) phát biểu thảo luận. Ảnh: quochoi.vn

Đại biểu đề nghị giao UBND cấp tỉnh quy định điều kiện hoạt động của tàu thuyền tại vùng nước di sản, xác định cơ quan chủ trì quản lý theo phạm vi vùng nước và giao cơ quan quản lý đường thủy địa phương thực hiện kiểm tra tàu sông.

Gắn ưu đãi phát triển đội tàu biển với cam kết mang cờ Việt Nam

Đại biểu Phạm Trọng Nhân (Đoàn thành phố Hồ Chí Minh) đề nghị bổ sung điều kiện về mối liên hệ thực chất với Việt Nam đối với tàu biển đăng ký mang cờ Việt Nam thuộc sở hữu nước ngoài, nhằm bảo đảm chính sách ưu đãi thực sự hỗ trợ đội tàu và doanh nghiệp Việt Nam; tránh tình trạng tàu chỉ mang cờ Việt Nam để hưởng quyền lợi nhưng hoạt động khai thác, quản lý vẫn do chủ thể nước ngoài thực hiện.

Đại biểu Phạm Trọng Nhân (Đoàn thành phố Hồ Chí Minh) tham gia thảo luận. Ảnh: quochoi.vn

Đại biểu cho rằng, dự thảo Bộ luật hiện quy định khá mở về điều kiện đăng ký tàu mang cờ Việt Nam, trong khi chưa ràng buộc cụ thể về thời gian mang cờ tối thiểu, đơn vị quản lý, khai thác tàu. Điều này có thể dẫn đến tình trạng tàu đăng ký mang cờ Việt Nam trong thời gian ngắn để hưởng quyền kinh doanh vận tải nội địa và các ưu đãi về thuế, phí, tín dụng, sau đó chuyển cờ, nhưng không có cơ chế đủ rõ để thu hồi các ưu đãi đã hưởng.

Từ đó, đại biểu kiến nghị bổ sung điều kiện khai thác vận tải nội địa. Tàu thuộc sở hữu nước ngoài vẫn được đăng ký mang cờ Việt Nam, nhưng muốn vận chuyển hàng hóa nội địa phải có mối liên hệ thực chất với Việt Nam, như cam kết thời gian mang cờ tối thiểu và đơn vị quản lý, khai thác tàu đặt tại Việt Nam.

Cùng với đó, gắn các chính sách ưu đãi với chủ thể khai thác thực tế. Ưu đãi về thuế, phí, tín dụng chỉ dành cho tàu mang cờ Việt Nam do doanh nghiệp đặt trụ sở và quản lý khai thác tại Việt Nam. Thời gian giữ cờ tối thiểu cần được quy định ngay tại Điều 12; trường hợp chuyển cờ trước hạn phải hoàn trả ưu đãi trước khi được xóa đăng ký. Đồng thời, đề nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội cụ thể mức giảm thu ngân sách dự kiến đối với từng chính sách ưu đãi trước khi thông qua.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (Đoàn Hải Phòng) phát biểu thảo luận. Ảnh: quochoi.vn

Đại biểu Phạm Trọng Nhân cũng đề nghị hằng năm, Chính phủ báo cáo Quốc hội kết quả phát triển đội tàu Việt Nam; thống kê lượng ngoại tệ chi trả cước vận tải cho các hãng tàu nước ngoài, qua đó đánh giá hiệu quả thực tế của chính sách ưu đãi.

Cùng quan tâm nội dung này, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (Đoàn Hải Phòng) đề nghị tập trung ưu đãi thuế cho đội tàu mang cờ Việt Nam, quy định giới hạn thời gian ưu đãi tiền thuê đất, đồng thời luật hóa tiêu chí cảng xanh, cảng thông minh, cơ quan xác nhận và cơ chế thu hồi ưu đãi, tránh áp dụng thiếu căn cứ.

Về chi phí logistic, tại Khoản 7 Điều 12 miễn cho hàng hóa đường biển, đường thủy “các loại phí, lệ phí khác do địa phương quy định”, nguồn để địa phương có cảng đầu tư hạ tầng kết nối, đại biểu cho rằng bỏ nguồn này dẫn đến nguy cơ đường vào cảng ùn tắc, chi phí tăng. Vì vậy, đại biểu đề nghị bỏ khoản 7, hoặc giao HĐND cấp tỉnh quyết định miễn, giảm có mục tiêu.

Quang cảnh phiên làm việc sáng 20-11. Ảnh: quochoi.vn

Hoàn thiện quy định an toàn đối với từng nhóm phương tiện

Phát biểu tiếp thu, giải trình các nội dung đại biểu quan tâm, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cho biết: Chính phủ thống nhất với quan điểm chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển lĩnh vực hàng hải và đường thủy chỉ đi vào thực chất khi có các tiêu chí định lượng, cam kết rõ ràng và cơ chế kiểm soát chặt chẽ.

Trên cơ sở đó, dự thảo Bộ luật sẽ tiếp tục được hoàn thiện để quy định rõ đối tượng, điều kiện, thời hạn ưu đãi và cơ chế giám sát thực hiện; đồng thời bổ sung đánh giá tác động đến ngân sách nhà nước, bảo đảm phù hợp với khả năng huy động nguồn lực trong nước ở từng giai đoạn.

Về đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng hàng hải, đường thủy và cảng, Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ chỉ đạo cơ quan chủ trì rà soát, chỉnh lý dự thảo Bộ luật nhằm bảo đảm yêu cầu kết nối cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng cạn với mạng lưới giao thông đường thủy; làm rõ các tiêu chí phân loại cảng, bến và công trình đường thủy; hoàn thiện quy định về tiêu chuẩn an toàn và quy định chuyển tiếp để không làm phát sinh vướng mắc trong thực tiễn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tiếp thu, giải trình làm rõ một số nội dung đại biểu quan tâm. Ảnh: quochoi.vn

Tiếp thu ý kiến đại biểu, Phó Thủ tướng cho biết, chương về công nghiệp hàng hải sẽ được hoàn thiện để thể hiện rõ các nội dung về phát triển công nghiệp đóng tàu và công nghiệp hỗ trợ; đồng thời bổ sung quy định về phát triển các trung tâm cơ khí chuyên ngành và liên kết sản xuất, nhằm từng bước nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, năng lực tự chủ, bảo đảm điều kiện về quốc phòng, an ninh.

Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ chỉ đạo cơ quan soạn thảo hoàn thiện quy định an toàn đối với từng nhóm phương tiện, tuyến và loại hình khai thác - nhất là hoạt động tham quan, du lịch trên hồ, hồ chứa và các hành trình khác.

Đối với tàu hoạt động trên tuyến vận tải ven biển, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tiếp tục đánh giá tác động đối với người dân, doanh nghiệp để hoàn thiện quy định về lộ trình chuyển đổi, bảo đảm tính khả thi trong quá trình thực hiện.