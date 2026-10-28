Sẽ hạn chế xe tải từ 4 trục trên Tỉnh lộ 151 để đảm bảo an toàn giao thông

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản 11074/UBND-XD ngày 28/10/2026, thống nhất phương án tổ chức giao thông trên đoạn Km13+500 - Km39+400, tỉnh lộ 151. Theo đó, hạn chế xe tải từ 4 trục trở lên lưu thông trên đoạn tuyến này trong khung giờ từ 5 giờ đến 20 giờ hằng ngày.

Khi phương án giao thông được phê duyệt, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát trên tuyến để xử lý phương tiện vi phạm.

Phương án được đưa ra trong bối cảnh đoạn tuyến đi qua nhiều khu vực đông dân cư, có 10 vị trí trường học và 3 khu vực chợ. Trong khi đó, hoạt động vận chuyển khoáng sản gia tăng, tạo áp lực lên hạ tầng giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người dân, nhất là tại các khu vực tập trung đông người.

Việc hạn chế lưu thông sẽ được thực hiện thông qua hệ thống biển báo hiệu đường bộ tại đầu, cuối đoạn tuyến và các vị trí cần thiết, giúp người điều khiển phương tiện nhận biết, chấp hành.

Đối với các phương tiện thuộc diện hạn chế, căn cứ hướng đi và hành trình thực tế, lực lượng chức năng sẽ hướng dẫn, điều tiết lưu thông theo tỉnh lộ 162 đối với những hành trình phù hợp. Giải pháp này nhằm phân bổ hợp lý lưu lượng vận tải trên mạng lưới đường bộ khu vực, hạn chế xe tải lớn đi qua khu dân cư, trường học, chợ, đồng thời khai thác hiệu quả các tuyến đường hiện có.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai, thông báo cụ thể thời điểm áp dụng phương án theo quy định.

Công an tỉnh có trách nhiệm tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn giao thông và xử lý vi phạm theo thẩm quyền. UBND các xã Tằng Loỏng, Võ Lao và Văn Bàn phối hợp tuyên truyền, thông báo, hướng dẫn các doanh nghiệp, đơn vị vận tải và người tham gia giao thông nắm rõ, chấp hành phương án.

Thời điểm chính thức áp dụng sẽ được Sở Xây dựng thông báo theo quy định.